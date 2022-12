El PSC adverteix que rebutjarà els pressupostos del Govern si els porta al Parlament sense acord

La portaveu del PSC en el Parlament, Alícia Romero, ha assegurat que rebutjarà els pressupostos del Govern si els porta al Parlament sense un acord. “El Govern sap que si presenta un acord sense acordar-lo amb el PSC tindrà una esmena a la totalitat”, ha avisat la portaveu socialista. Ho ha dit aquest dijous en declaracions als periodistes abans d’una nova reunió de Pressupostos amb el Govern, l’últim de les trobades sectorials en el marc de la negociació, i al qual el PSC arriba després d’haver lliurat totes les seves propostes.

Romero ha negat que el PSC senti pressió per pactar els Pressupostos ara que el Govern ha tancat un acord amb comuns i amb agents socials i econòmics: “El que creem és que el Govern hauria de ser prudent a l’hora de tancar acords quan té 33 diputats en el Parlament” i necessita 68 vots per a aprovar-los.

Els grinyola la fiscalitat

A l’acord de pressupostos del Govern amb els comuns conté propostes complementàries a les dels socialistes: “D’entrada i en general, no hi ha res que ens grinyoli massa, excepte la part de fiscalitat”.

Romero ha demanat aclarir si l’acord amb els comuns comporta nous impostos i el detall dels tributs sobre ultraprocesados, a grans forquilles i als creuers: “Així i tot, saben que enguany nosaltres apostàvem per la prudència fiscal, i per tant no tocar la pressió fiscal ni de famílies ni d’empreses”.

Hard Rock, B-40 i aeroport imprescindibles

La portaveu socialista ha expressat el seu malestar pel fet que la consellera de la Presidència, Laura Vilagrà, hagi rebutjat la petició del PSC d’assegurar el projecte del Hard Rock, la B-40 i l’ampliació de l’Aeroport de Barcelona.

“No ens ha agradat saber pels mitjans que la consellera Vilagrà rebutjava tres projectes fonamentals per a nosaltres”, ha dit Romero, que ha puntualitzat que, així i tot, faran tot el possible perquè les negociacions no es trenquin. Ha advertit que “negociar vol dir cedir”, i sobre la possibilitat que els comuns vetin un acord que inclogui partides sobre aquests macroprojectes, Romero ha afirmat que seria el Govern qui haurà de decidir.

Després que el primer tinent d’alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, hagi suggerit que el suport d’ERC als comptes municipals facilitaria el del PSC a les de la Generalitat, Romero ha dit que el PSC no canvia cromos “com fan altres formacions polítiques” i que no mercadejaran, en les seves paraules, ni amb Catalunya ni amb Barcelona.