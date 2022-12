El fred provoca urticària: les claus per prevenir aquesta molesta malaltia

L’hivern porta amb ell molèsties com l’urticària, ja que la pell és molt sensible al fred i es ressent si no està prou protegida. La prevenció és la manera de combatre aquesta urticària per exposició al fred. Normalment aquesta malaltia de la pell fa que surtin faves i taques vermelles que piquen i suposen una gran molèstia. Segons Healthy Children, entre un 15 i un 20% de la població patirà aquest tipus d’urticària en algun moment de la seva vida. La hidratació és clau per resoldre aquests problemes, però si va a més davant el fred de l’hivern cal anar a un dermatòleg.

Per què el fred pot provocar urticària? La Fundació Pell Sana assegura que les temperatures baixes fan que es redueixi la producció de greix, el que fa que la pell sigui més fina i delicada. Això provoca que la humitat no es processi i interioritzi a la pell, amb la conseqüent pèrdua d’hidratació. Els canvis de temperatura de dins a fora de casa o de la feina també comporten un deteriorament de la pell. A banda de la urticària, un altre problema de l’hivern són els llavis tallats. Molta gent els humiteja amb la llengua, el que acaba provocant un efecte contraproduent perquè l’estat dels llavis empitjoren.

Els símptomes que la teva pell està patint

La pell pot arribar a patir molt el fred. Normalment comença adquirint un aspecte pàl·lid, tirant a un color grisenc. Però els tres indicadors més importants que mostren que la pell està patint i hi ha presència de sequedat cutània són: poca lubricació, tibantor i descamació. També solen anar acompanyats de sensibilitat i pell vermella, especialment a la cara i les mans.

L’urticària es pot manifestar d’aquesta manera a la pell / EP

Davant aquests símptomes, què es pot fer per cuidar la pell?

Les claus per cuidar la pell en aquesta època tan complicada són les següents segons Giuliana Carranza, Profesora del Curs de Cosmètica Natural de Deusto Salud:

Utilitza cosmètics naturals

Aquest tipus de productes naturals ajudaran a augmentar la protecció, nutrició i hidratació adequades. També n’hi ha que tenen ingredients calmants per a les pell sensibles. Normalment contenen olis vegetals, ceres, glicerina, àcid hialurònic, urea, ceramides i vitamines.

Fes servir sempre els tres productes crucials per a la pell

És imprescindible tenir una bona crema facial, una de mans i un cacau pels llavis. Així podràs protegir les zones de la pell més sensibles. També cal recordar que encara que sigui hivern s’ha d’utilitzar crema de sol per protegir-se dels rajos UV. A banda, la crema corporal és també necessària perquè el fred ataca el cos encara que estigui protegit amb roba.

L’exfoliació de la pell

Exfoliant la pell s’aconsegueix eliminar les cèl·lules mortes que s’hi acumulen. Així tindrà millor aparença i incrementarà els beneficis dels productes de cosmètica. Cal recordar que la freqüència de l’exfoliació depèn de cada zona i tipus de pell.

Seguir una dieta saludable

Una bona dieta amb verdures, hortalisses i fruita té grans beneficis per a la pell, ja que aporten vitamines, minerals i altres components fitoquímics. Aquests, a més, actuen com antioxidants i eviten el mal dels factors externs com ara el fred. L’aigua també es clau per mantenir la pell hidratada durant tot l’any.

Fer exercici

L’esport, a través de la suor, facilita l’eliminació de les toxines acumulades a la pell i ajuda a la renovació de les cèl·lules i el flux sanguini.