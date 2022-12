La idea d’Amazon per visibilitzar els problemes de salut mental en joves

Amazon ha presentat a Madrid la iniciativa ‘A micro abierto’, amb què pretén donar veu als joves que pateixen qualsevol mena de malestar emocional, brindant-los suport a través de SIOF Jove, el Servei gratuït d’Informació i Orientació de FAD, destinat a orientar i donar suport psicològic.

La presentació es va produir aquesta setmana en el marc de la tercera edició de Delivering Smiles a Espanya i amb l’objectiu de contribuir a donar visibilitat i sensibilitzar sobre els problemes de salut mental que pateix la joventut.

Amazon va assenyalar que ha adquirit el compromís d’ajudar “que més nenes, nens i joves adults, especialment aquells que formen part de comunitats en risc d’exclusió i infrarepresentades, tinguin accés als recursos i a les habilitats necessàries per llaurar-se un futur millor”.

Segons el ‘Baròmetre Juvenil. Salut i Benestar 2021’, del Centre Reina Sofia sobre Adolescència i Joventut de FAD, la salut mental ha estat una de les pitjors seqüeles de la pandèmia a la joventut; el 56% dels joves considera que ha patit algun problema de salut mental l’últim any i gairebé la meitat (49%) no va demanar ajuda professional.

“Des d’Amazon volem defensar la salut i el benestar mental dels joves i fer-los veure que no estan sols, així com donar-los a conèixer l’eina de SIOF Jove- Servei gratuït d’Informació i Orientació de la Fundació FAD Joventut, una fundació que persegueix millorar el benestar i la qualitat de vida de la joventut amb programes i projectes que actuen i sensibilitzen en qüestions de salut mental”, va afirmar Alexandra Koukoulian, responsable de projectes RSC a Amazon.es.

“No és la primera vegada”, va afegir, “que Amazon defensa que la salut i el benestar mental són tan importants com la salut física, per això des del març del 2022, la companyia ofereix ‘Workplace Options’, un servei d’atenció a la salut mental per a tots els empleats d’Espanya i els seus familiars. Gràcies al Programa d’Assistència a l’Empleat, on podeu accedir a suport gratuït, confidencial, virtual o presencial, i autoguiat en matèria de salut mental les 24 hores del dia”.

‘A micro abierto’ es va presentar ahir en un esdeveniment físic a Madrid, amb testimonis de joves anònims i reconeguts personatges d’actualitat com els cantants David Martínez (Rayden) i Andrés Ceballos (antic vocalista de DVicio), i l’actriu Hajar Brown, conduït per la presentadora Tania Llasera i la còmica Carolina Iglesias (Percebes i Grelos), i que a més va ser transmès en línia al canal d’Amazon Music España a Twitch. Durant el mes de desembre, Amazon Espanya publicarà molts d’aquests testimonis al vostre compte d’Instagram.

COL·LABORACIÓ

A més de crear aquesta iniciativa, Amazon col·labora amb FAD mitjançant una contribució de 100.000 euros per donar suport a aquest servei gratuït, anònim i confidencial d’informació i orientació de FAD, SIOF Jove, destinat a informar, orientar i donar suport psicològic a joves.

L’aportació d’Amazon es destinarà a donar suport i millorar el servei SIOF de la Fundació FAD Joventut, així com per a la creació de noves eines i accions per poder donar suport als joves de manera més eficaç i ampliar l’ajuda a més persones. Aquesta iniciativa cobrirà, entre d’altres, el disseny i la implementació de tecnologia i intel·ligència artificial per a un chatbot, un assistent virtual que proporciona una resposta automàtica, ràpida i immediata en un primer contacte amb la persona que contacti amb Fundació FAD Joventut, ampliant així l’abast i maximitzant les consultes concretes per la web.

D’altra banda, s’elaboraran i s’aplicaran nous protocols específics d’intervenció psicològica desenvolupats per experts de la Fundació Fad Joventut en col·laboració amb un equip de psicòlegs de la Universitat Complutense.

Des de SIOF Jove de Fundació FAD Joventut s’ha observat un creixement clar en l’últim any de les consultes, especialment després de la pandèmia. La proporció de joves que experimenten idees de suïcidi contínuament o amb molta freqüència pràcticament s’ha duplicat del 2019 al 2021. A més, des del punt de vista de FAD, és especialment preocupant que un 49% dels i les joves que diuen haver patit algun problema de salut mental, no ha demanat ajuda. Un 37,5% perquè econòmicament no els ho pot permetre i un 34% perquè ha subestimat el problema.

Per a la directora general de FAD, Beatriz Martín Padura, “cal erradicar de la societat en general, i dins del target jove en particular, els prejudicis sobre els trastorns mentals i reivindicar que aquest tipus de trastorns són igual d’importants i greus que els físics, per contribuir a pal·liar-los. No han de dubtar a l’hora de demanar ajuda i han de saber que hi ha recursos –com el SIOF Jove– que estan al seu abast”.

A més, el Programa d’Assistència a l’Empleat (EAP, per les sigles en anglès) està disponible per als empleats i les seves famílies, sense cap cost. Aquest benefici per als empleats ofereix un suport personalitzat per a una àmplia varietat de problemes quotidians. Per exemple, els orientadors professionals proporcionen suport gratuït i confidencial per a depressió, estrès, ansietat, trastorns per abús de substàncies, violència de gènere, etc.; així com ajudar a gestionar les emocions durant l’embaràs, la paternitat, l’adopció, el matrimoni i la convivència, la separació, el divorci o el dol, entre altres esdeveniments.

Inclou el suport per a la cura dels nens i dels ancians, la integració de vida laboral i personal, les pressions al lloc de treball, els canvis, i molt més. A més, els empleats poden obtenir consultes telefòniques gratuïtes sobre assumptes financers, com ara jubilació, pressupostos, deutes i altres assumptes relacionats amb la gestió de les seves finances personals.

Així mateix, Amazon realitzarà donacions a diferents organitzacions sense ànim de lucre de tot el món en el marc de la propera campanya nadalenca, com a part de la iniciativa ‘Delivering Smiles’. Es tracta d’una campanya d’Amazon que s’inspira en l’acció de lliurar paquets amb un somriure, el de les caixes.

Des de fa anys, les activacions ‘Delivering Smiles’ poden cobrar vida de diverses maneres: mitjançant donacions solidàries, suport a ONGs, partnership amb associacions i celebritats, programes orientats a cobrir les necessitats de comunitats en risc d’exclusió, lliuraments sorpresa de regals a centres de menors o hospitals.

Entre altres projectes, destaquen el programa solidari de joguines en col·laboració amb la Creu Roja Joventut, la donació Top 10 Joguines d’Amazon a la Fundació Theodora o la venda el llibre infantil solidari, ‘Coneixes a la meva llàgrima?’, escrit per l’escriptora i periodista Carme Chaparro, disponible a la venda en exclusiva a Amazon.es, en format físic (KDP), Kindle i Audible, i els beneficis del qual són destinats a l’ONG Aldees Infantils SOS.