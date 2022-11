MÉTEO | Arriba l’hivern: els llocs on farà més fred aquest cap de setmana

Ara sí, arriba el fred. Després d’un estiu i estiuet prolongats, a partir d’aquest divendres les temperatures baixaran considerablement a tota Catalunya. A més, aquest canvi de temps s’acompanyarà d’alguns ruixats a diversos punts del territori i que ja han començat a descarregar aquest mateix dijous. El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha activat l’alerta per fort vent que arribarà a la demarcació de Tarragona aquest dissabte, tot i que el perill és moderat, les ratxes podrien arribar als 25 metres per segons. Aquest dijous, el cel ja s’ha llevat amb bandes de núvols alts i mitjans, però a partir del migdia el cel ennuvolat ha deixat pas a algunes clarianes. Durant aquesta tarda s’esperen pluges cap a la demarcació de Lleida, principalment, a darrera hora del dia. Amb aquest canvi de temps, tot i que moderat, posem un primer peu a l’hivern.

Una dona amb un paraigua sota la pluja / Pixabay

Cap de setmana amb núvols, pluja i vent

Aquest dijous el vent ja ha començat a agafar empenta i agafarà protagonisme aquest divendres als dos extrems de Catalunya. De cara a dissabte, el Meteocat ha activat l’alerta per vent a la demarcació de Tarragona entre les sis del matí i les sis de la tarda. El perill és moderat i s’espera que les ratxes màximes arribin als 25 metres per segon.

Les pluges arriben al país aquest dijous. Per aquest divendres a la tarda s’esperen ruixats i tempestes a Girona i a part de la demarcació Barcelona, principalment al nord. Aquest cap de setmana també podria arribar la neu a cotes altes. De fet, es preveu que aquest divendres nevi, de manera feble i moderada, a la Vall d’Aran. Aquest dissabte podria haver-hi restes de neu a la mateixa zona i ruixats, al matí o a la tarda, en alguns punts de Barcelona. Així i tot, gran part de Catalunya tindrà un cel serè i sol. Tot i aquests ruixats puntuals, els fronts que venen no deixaran precipitacions importants que, en l’actual situació de sequera, són molt necessàries. Aquest diumenge, segons les previsions meteorològiques, podrien mantenir-se núvols prims, però sense ruixats.

Fort vent aquest cap de setmana al sud de Catalunya / EP

Baixen les temperatures a tot el país

Un dels canvis més destacats que es viurà a tot el país a partir d’aquest divendres el veurem als termòmetres. Una variació que esperàvem des de fa dies. Aquest divendres, el dia començarà tranquil, però hi haurà una lleugera baixada de la temperatura. Ja a la tarda, aquest canvi es començarà a notar més. De fet, si aquest dijous les temperatures màximes han oscil·lat entre els 20 i 25 graus, segons la zona, en 24 hores aquesta xifra caurà uns punts i se situarà entre els 13 i 18 graus majoritàriament, arribant, fins i tot, a temperatures més baixes en zones com Puigcerdà, on es veuran els 8 ºC. Les mínimes també baixaran considerablement, i d’entre els 8 i 18 graus que s’han pogut viure aquest dijous, aquest divendres se situaran entre els 3 i els 10 graus.

Tot i que el diumenge es podria viure una lleugera remuntada de la temperatura, sembla que no es tornaran a veure les temperatures que han aguantat fins a mitjans de novembre.

Com serà la setmana que ve?

Amb aquest canvi de temps moderat, sembla que el fred ha arribat per quedar-se i, a poc a poc, les temperatures començaran a ser les habituals d’aquesta època de l’any. El termòmetre mantindrà les temperatures baixes que ja hauran arribat al país aquest cap de setmana. La setmana que ve podria començar amb pluges, sobretot dilluns, en alguns punts de Catalunya. De cara a dimarts i els pròxims dies, els núvols ens acompanyaran, però no es preveu que hi hagi precipitacions.