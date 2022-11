MÉTEO | Cap de setmana de contrastos en les temperatures

El dijous està sent plujós i s’espera que el divendres destaquin les ventades, però el cap de setmana tornarà tot a la normalitat i tindrem dos dies d’estabilitat i cels clars. Aquest dijous les precipitacions estan afectant principalment el Pirineu i Prepirineu, tot i que el cel gris es pot veure a pràcticament tota Catalunya. Demà divendres, aquests xàfecs localitzats passaran a transformar-se en fortes ventades que ja han fet activar el pla Ventcat. El perill serà alt a 18 comarques catalanes que ja estan en avís, en especial el barcelonès, on el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) preveu que se superin els 72 Km/h. Es preveu que les ventades més violentes es produeixin a partir de les 12h de la nit de dijous i s’allarguin durant tot el divendres, però el cap de setmana portarà calma de nou.

Fort vent el primer divendres de novembre / EP

A banda, el que destacarà més aquest cap de setmana és el contrast entre les temperatures d’aquest divendres i dissabte amb les de diumenge. El dijous es produirà un canvi de temps que farà baixar molt les temperatures i que es notarà en especial divendres i fins el migdia de dissabte. De fet, hi haurà una baixada de temperatura de cinc graus respecte l’actual a tot el país, el que farà que calgui treure la jaqueta de l’armari, tot i que aviat la tornarem a guardar. I no caldrà esperar gaire, perquè diumenge mateix tornaran a pujar les temperatures gairebé fins als nivells on arriben ara, que continuen sent alts per a l’època de l’any en la que estem.

Dissabte de sol i cels nets

Destaca el fet que aquest dissabte l’ambient estarà molt menys contaminat que en els últims dies, quan hem tingut fins i tot calitja per l’aire càlid que venia des de l’Àfrica. El temps en general serà estable els dos dies del cap de setmana i l’únic canvi de dissabte a diumenge serà la temperatura. Els dos dies farà sol i no s’esperen precipitacions a cap zona del país. El cel estarà blau i especialment net perquè arriba un nou front d’aire que escombrarà la contaminació. Podrien haver-hi núvols en algun punt del país, especialment la zona nord, però el protagonista indiscutible serà el sol. Durant la nit del dissabte tornarà a refrescar i es podrà dormir fins i tot tapat amb una manta, un fet insòlit en els últims mesos, que han estat molt calorosos amb mínimes molt altes i nits gairebé tropicals, en especial al litoral barceloní i a la costa de Tarragona. Diumenge les temperatures tornaran a pujar i seran semblants a les que tenim ara mateix a bona part de Catalunya, temperatures que no són gens habituals per un mes de novembre.

El cel blau serà protagonista del cap de setmana del 5 i 6 de novembre / ACN

Quin temps s’espera per a la setmana que ve?

Els models predictius encara són incerts, però el que assenyalen ara per ara és que la setmana que ve no farà el fred que fa normalment al novembre, però les temperatures baixaran. Els termòmetres cauran de forma que deixarem aquest episodi de calor que hem viscut en els últims mesos i les temperatures ja no estaran tan per sobre del que és habitual per a l’època de l’any. Tornarem a necessitar jaquetes i sembla que la calor ja no tornarà fins la pròxima primavera, tot i que aquestes prediccions encara són poc fiables perquè queden molts dies. El que està clar és el que passarà aquest cap de setmana: sol, cels blaus i contrast de temperatures entre dissabte i diumenge.