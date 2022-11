MÉTEO | Els llocs on tornen els núvols i les pluges aquest cap de setmana

Nou canvi de temps a Catalunya. Les pluges seran les protagonistes en els pròxims dies al sud del país. Després d’un dijous amb cels clars durant el matí a tot el territori, a partir del migdia s’ha començat a ennuvolar, sobretot al litoral i prelitoral. A més, a partir d’aquesta tarda, les pluges arribaran a la demarcació de Tarragona, en concret a les Terres de l’Ebre, on s’hi quedaran gairebé tot el cap de setmana. De fet, el Servei Meteorològic de Catalunya, el Meteocat, ha activat per aquest divendres l’avís per intensitat moderada de pluja, principalment a l’extrem sud. Les precipitacions podrien provocar acumulacions d’aigua en aquestes zones, però el perill és moderat. A part d’aquests xàfecs, s’espera que a la resta de territori predominin els cels ennuvolats o clars fins al diumenge. Les temperatures, que han baixat lleugerament aquest dijous, es mantindran durant el cap de setmana.

Les pluges seran protagonistes al sud de Tarragona fins diumenge | Pixabay

Temperatura estable tot i els núvols

Aquest dijous s’ha registrat una lleugera baixada de la temperatura màxima. Tot i que els núvols ens acompanyaran durant tot el cap de setmana a gran part de Catalunya, es preveu que el termòmetre no variï gaire. De fet, s’esperen màximes d’entre 17 i 23 graus centígrads entre divendres i dissabte, i mínimes que poden baixar fins als 7 al nord de Catalunya i d’uns 15 ºC al litoral. De cara a diumenge, les temperatures podrien ser lleugerament més altes en alguns punts. Cal recordar que les temperatures d’aquest novembre són més altes del normal, tot i que no és la primera vegada que es registren xifres similars. En comparació amb el 2021, els termòmetres han pujat lleugerament aquest any. De fet, per exemple, el 10 de novembre de 2015 es va registrar una temperatura de 22,4 ºC, 0,8 punts per sobre de la mitjana màxima que s’ha registrat aquest dijous, 10 de novembre de 2022.

Pluges a Tarragona fins al dissabte

No es descarta que aquest dijous acabi amb ruixats aïllats en algunes zones, sobretot a punts d’interior. Catalunya es llevarà aquest divendres amb el cel molt ennuvolat, amb núvols que podrien quedar-se fins al migdia. Les precipitacions destacades arribaran a les Terres de l’Ebre a partir d’aquest divendres al matí. El Meteocat informa que s’esperen pluges intenses al sud de Tarragona, a les comarques del Baix Ebre i el Montsià, i, segons la previsió, els ruixats s’estendran al llarg de la tarda. La intensitat dels aiguats, però, serà entre baixa i moderada, segons el Meteocat.

Pel dissabte s’espera un cel serè amb alguns núvols alts al litoral, al prelitoral i en alguns punts de la Catalunya central que es quedaran fins al migdia. Paral·lelament, les pluges continuaran al sud de la demarcació de Tarragona durant tot el matí. A la resta de la demarcació es preveu que hi hagi núvols durant tot el dia.

Cap de setmana ennuvolat a Catalunya el cap de setmana del 12 i 13 de novembre | Pixabay

Diumenge de núvols, però sense pluges

Les pluges donaran un descans al sud de Tarragona a partir de diumenge. Els núvols, però, s’hi quedaran durant tot el dia. De fet, es preveu que sigui un diumenge ennuvolat arreu del territori, malgrat que no s’esperen precipitacions a gairebé cap indret del país. Si plou, seran ruixats localitzats i d’intensitat moderada que marxaran ràpid, tal i com han vingut.

Quin temps farà la setmana que ve?

De cara a la setmana que ve, els cels ennuvolats podrien seguir sent la imatge que veurem, almenys, fins dimarts. Es preveu que Catalunya comenci la setmana tapada pels núvols i, després d’un cap de setmana amb pluges retingudes, podria haver-hi una descàrrega el dimarts que ve. Les previsions indiquen que podria haver-hi precipitacions a diversos punts del territori. En concret, s’esperen xàfecs a la Catalunya central, al nord i al sud, a la demarcació de Tarragona.

Dimecres de la setmana que ve, el sud podria tornar a veure el sol després de dies de núvols i pluges. En canvi, la demarcació de Girona i part del litoral podrien veure’s afectats per aiguats.