Quan podrem dir adéu a l’estiu, la xafogor i les temperatures altíssimes?

Adéu a la calor tal i com l’hem viscut aquest estiu de constants onades de calor i temperatures extremes. Segons el Servei de Meteorologia de Catalunya, el Meteocat, la calor intensa està a punt de marxar definitivament i no s’espera que torni. Així, es deixa enrere la calor infernal d’aquests últims mesos per donar la benvinguda a la tardor. Malgrat aquest adéu a la xafogor, la tardor podria portar més mal temps i pluges, tot i que de menor intensitat que les tempestes de les últimes setmanes. Serà dissabte quan es notarà més la baixada de temperatures, que està sent progressiva des d’ahir dimecres fins el cap de setmana.

Demà divendres s’esperen ruixats generalitzats arreu del país, tot i que més concentrats a la meitat est de Catalunya. Plourà durant tot el dia a moltes comarques de la demarcació de Girona i fins i tot s’hi podran acumular entre 20 i 30 litres per metre quadrat donada la intensitat i duració de les pluges. Les zones més afectades seran Girona, el Montseny i part d’Osona durant el dia i la costa barcelonina durant la nit, el que contribuirà a baixar la sensació tèrmica i les temperatures.

Dissabte sense pluges i molt més fresc

Així, dissabte les temperatures ja hauran caigut molt gràcies a les pluges dels últims dies i no està previst que tornin a pujar pròximament. Durant la jornada, hi haurà un cel molt ennuvolat però sense precipitacions a pràcticament cap zona del país. La sensació serà que la tardor ja ha arribat, amb núvols i un dia gris però especialment per la baixada dràstica de temperatures. La caiguda dels termòmetres permetrà tornar a descansar millor per les nits, ja que fins ara les nits estaven sent tropicals. De fet, durant el cap de setmana ja podrem veure mínimes per sota dels 15 graus, un fet que no es veu des del passat mes de maig. A Barcelona també refrescarà molt i per fi es podrà baixar en algun moment dels 20 graus de temperatura.

Aquesta tendència a anar baixant de temperatura es mantindrà la setmana que ve, quan s’espera una nova entrada d’aire fresc a la Península Ibèrica que ajudarà a fer el canvi de xip entre l’estiu i la tardor. El temps ja serà molt més estable i no hi haurà ruixats ni tempestes, almenys fins a l’octubre.

Aviat podrem començar a necessitar jaquetes / Pixabay

Diumenge ennuvolat amb canvi de xip de l’estiu a la tardor

El diumenge la tònica serà la mateixa que dissabte, amb cels ennuvolats i una petita possibilitat que hi hagi ruixats dispersos de poca intensitat. Deixarem enrere les nits tropicals, que aquest any han estat una constant sobretot a la costa de Catalunya. Els models predictius no fan referència al que passarà més enllà de diumenge, però el que queda clar és que el sol no serà el protagonista d’aquest cap de setmana, que s’espera molt gris i molt més fresc.

Barcelona, cent dies seguits de nits tropicals

La capital de Catalunya, Barcelona, ha estat un dels punts que més ha patit la calor i la xafogor, especialment durant les nits. Barcelona porta un mes i mig amb temperatures per sobre dels 20 graus durant les nits, el que suposa que són les nits d’estiu més càlides des de 1914, és a dir, fa més de cent anys. Aquest 2022 hi ha hagut 75 nits tropicals, una xifra rècord a la qual només s’apropa la del 2003, quan hi van haver 73 nits tropicals a la capital. Sembla que ara es deixa enrere aquest malson dels barcelonins i d’altres municipis de la costa, que recuperaran el descans durant les hores de la nit.