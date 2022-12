Els ingressos per salut mental augmenten un 28,5% en els menors d’edat

L’increment de conductes suïcides en adolescents és notori. De fet, entre els menors de 18 anys, les visites als centres psiquiàtrics han incrementat un 23% respecte al 2021 i els ingressos han augmentat un 28,5%. El suïcidi, a més, va ser la primera causa de mort en la franja dels 15 als 40 anys el 2020 i la xifra de morts per suïcidi en menors es manté en 1,9 cada 100.000. Totes aquestes dades, així com les que s’extreuen de l’enquesta a 280.000 alumnes que ha dut a terme la conselleria d’Educació, han portat el Govern a impulsar una guia per a la prevenció de conductes suïcida. El conseller d’Educació, Josep Gonzàlez Cambray, l’ha presentada conjuntament amb el conseller de Salut, Manel Balcells, i la directora del servei de psiquiatria del Parc Taulí, Montserrat Pàmies.

“Hem de posar l’accent en la prevenció i qualsevol actuació ha de tenir una mirada multidisciplinar”, ha recalcat el conseller d’Educació. Cambray ha destacat l’enquesta anònima de la conselleria que mostra que un 8,3% dels 181.850 alumnes enquestats ha pensat en algun moment en fer-se mal voluntàriament i un 5,8% ho pensa sovint. D’aquests alumnes, a més, un 23,8% ha pensat alguna vegada en adormir-se i no tornar a despertar-se, un 10,9% ho ha fet diverses vegades i un 8,7% té aquest pensament sovint. L’enquesta també mostra que un 26,8% dels alumnes s’ha lesionat de forma conscient (un 17,4% ho ha fet poques vegades, un 6,2% ho ha fet diverses vegades i un 3,2% ho fa sovint).

Una guia per als professors que percebin conductes suïcides

Davant aquestes xifres, la directora del servei de psiquiatria del Parc Taulí, Montserrat Pàmies, ha insistit en la importància de posar el focus en la salut mental dels més joves, els més vulnerables als canvis en l’entorn que ha provocat la pandèmia. “L’àmbit que més ens preocupa és el de les temptatives de suïcidis. Després de la pandèmia l’increment en noies adolescents ha estat del 195% respecte l’any 2019”, ha avisat. Per això ha urgit a enfortir la xarxa de salut mental i donar més formació a l’entorn comunitari. La guia que han presentat aquest dimecres ofereix orientacions sobre com han d’actuar els agents educatius i de salut davant una verbalització de la conducta suïcida. “Què he de fer com a docent quan un alumne diu que es vol suïcidar? La guia dona respostes al professor perquè discerneixi si és una idea de mort imminent, passatgera, o es deu a un malestar”, ha explicat Pàmies, que ha insistit en la importància d’aquesta eina.

En cas que l’adolescent ja hagi fet un intent d’acabar amb la seva vida, la reacció és diferent segons si l’intent s’ha fet a casa o al centre. “Actuar d’una manera eficient redueix la mort per suïcidi i els mestres tindran a la seva disposició eines per reaccionar davant de diferents casuístiques”, ha explicat.