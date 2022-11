Salut agraeix als metges que deixin “temps suficient” per evitar la vaga

El Departament de Salut ha assegurat que hi ha “temps suficient” per evitar la vaga de metges convocada pel 25 i 26 de gener. Aquest dilluns, el sotsdirector del Servei Català de la Salut, Alfred Garcia, ha agraït als professionals que s’hagi deixat un marge de dos mesos perquè això permetrà “tancar acords i donar sortida als pics de demanda en una època complicada com és Nadal”. En aquest sentit, Garcia ha afegit que considera que és “un exercici de responsabilitat” i ha assegurat que “entén perfectament les reivindicacions” dels professionals. Per això, ha afegit que el departament està treballant per buscar acords en el marc de les negociacions dels convenis del Sistema sanitari integral d’utilització pública de Catalunya (Siscat) i el de l’Institut Català de la Salut (ICS).

Vaga de metges al gener

Aquest mateix dilluns, Metges de Catalunya ha donat a conèixer que s’ha convocat una vaga de facultatius de la sanitat pública a finals de gener. En concret, el sindicat ha assenyalat que la situació actual és “insostenible” per la “sobrecàrrega assistencial, la falta de metges i la precarietat de les condicions laborals dels professionals”.

El sotsdirector del Servei Català de la Salut ha acceptat la validesa de les reivindicacions dels professionals perquè “van encaminades a les millores de les condicions laborals i les condicions no retributives dels professionals”. En aquest sentit, Garcia es mostra convençut que es podrà avançar en les negociacions entre Salut i els sindicats i que aconseguiran arribar a “un punt de trobada entre treballadors i patronals” a través dels mecanismes establerts.

El secretari general de Metges de Catalunya, Xavier Lleonart, anuncia vaga el 25 i 26 de gener / MC

Aquests, passen per les taules de negociació que s’estan portant a terme des de fa mesos per negociar els convenis del Siscat i l’ICS, tot i que segons Metges de Catalunya, es presenten “sense propostes concretes”. El Departament ha insistit que és “el lloc” d’on han de sortir els acords, ja que ells com a Departament només en defineixen el marc general, que ja ha avançat que serà “suficientment generós”.

Garcia ha assegurat que des del departament comprenen “el malestar” dels metges perquè la pandèmia els ha obligat a treballar intensament durant tres anys i, ara, afronten una altra “situació difícil per l’elevada incidència dels virus respiratoris”. Ha reconegut que “les onades acaben tensionant i afectant el personal”. De fet, Garcia ha defensat que la proposta del conseller de Salut, Manel Balcells d’augmentar el pressupost de Salut en 1.000 milions d’euros el 2023 podria “satisfer” la demanda dels metges.

“Sens dubte l’increment de pressupost pendent aprovar suposaria una bossa important de diners respecte any passat, i bona part aniria encaminada cap a la millora de les condicions laborals dels treballadors”, ha remarcat Garcia. El representant de Salut ha indicat que l’objectiu del Departament a llarg termini passa per aconseguir un “sistema robust” que resulti “més atractiu” perquè els professionals es quedin”.