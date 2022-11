Els metges començaran un cicle de mobilitzacions i no descarten vagues

El sindicat majoritari a salut, Metges de Catalunya, anunciarà el pròxim dilluns un cicle de mobilitzacions al qual estaran cridats a sumar-se tots els metges de l’atenció primària i d’altres àmbits assistencials del sistema de salut. Tal com van anunciar ara fa una setman al Parlament, aquestes mobilitzacions podrien incloure vagues donada la situació “insostenible” del sistema català de salut. Aquesta situació s’ha donat per la sobrecàrrega assistencial, la falta de metges i la precarietat de les condicions laborals i retributives dels sanitaris, que ha provocat el seu burnout. Així, Metges de Catalunya cridarà a “encapçalar una mobilització històrica” per forçar la conselleria a apostar per la “reconstrucció del sistema”.

El passat dijous el sindicat va presentar més de 54.000 signatures a la comissió de salut per exigir la millora del sistema català de salut i denunciar la “descapitalització sense precedents” que viu la sanitat pública. Segons el sindicat de metges la sanitat pública està en “seriós risc” a banda de patir uns “enormes problemes d’accessibilitat” i unes “inabastables llistes d’espera” que el mateix conseller de Salut, Manel Balcells, va titllar de “vergonyoses”. En la roda de premsa per presentar les signatures el secretari general de Metges de Catalunya, Xavier Lleonart, va avisar que només feia falta una espurna per encendre una revolta històrica i això és el que finalment passarà.

Xavier Lleonart carrega contra la conselleria de Salut per la seva gestió / Mireia Comas

Mobilitzacions “inajornables”

Les mobilitzacions convocades es concretaran el pròxim dilluns 28 en una roda de premsa a la seu del sindicat, però Metges de Catalunya ja adverteix que és “inajornable” obrir aquest cicle de mobilitzacions davant la “inacció de les administracions sanitàries” en l’última dècada. La situació al sistema català de salut és insostenible i fa temps que està “en temps de descompte”, tal com comentava Lleonart en una entrevista a El Món el passat mes de setembre.