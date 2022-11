El Parlament demana destinar el 25% del pressupost de Salut a l’atenció primària

El Parlament ha aprovat aquest dijous una moció dels comuns que insta el Govern a destinar el 25% del pressupost de Salut el 2023 a atenció primària i recuperar la dotació de personal que els Equips d’Atenció Primària tenien en 2010, cobrint absències per baixes, vacances i jubilacions. Ho ha fet amb 68 vots favorables (PSC, Vox, PP, Cs i la CUP) i 62 abstencions (Junts i ERC).

El text, que ha tirat endavant íntegrament, també ha reclamat que es garanteixi l’accessibilitat als centres d’atenció primària en un màxim de 48 hores, així com la reobertura de tots els consultoris mèdics amb els mateixos serveis dels quals disposaven abans de la pandèmia.

La primera compareixença del nou conseller de Salut, Manel Balcells, a la comissió del ram del Parlament / Parlament de Catalunya

També sol·licita parar el procés de concentració pediàtrica en tot el territori; impulsar la internalització del Transport Sanitari i del 061; posar en marxa un telèfon gratuït d’atenció al suïcidi i reforçar el servei de suport psicològic dirigit a joves per a detectar i atendre, de manera preventiva, problemes de salut mental.

En un altre punt es demana l’impuls d’un pla de xoc per a afrontar la jubilació de milers de facultatius en els pròxims cinc anys i destinar els recursos econòmics necessaris per a establir, en la negociació del conveni del SISCAT, un calendari per a l’equiparació de les condicions laborals de tots els treballadors sanitaris.

Situació crítica

El diputat dels comuns David Cid ha alertat que la sanitat pública catalana està “en situació crítica, al límit i en una cruïlla, i fins i tot hi ha professionals que diuen que està pràcticament en fallida”, i per això ha presentat la moció com un full de ruta per a la Conselleria de Salut i també per a la negociació del projecte de pressupostos del Govern amb el seu grup.

Des d’ERC, el diputat Jordi Albert ha avalat destinar el 25% dels comptes de Salut a atenció primària, deixant clar que aquest percentatge ha de procedir de “majors ingressos” i no d’un reequilibri pressupostari, i ha confiat que aconseguiran un acord amb els professionals per a millorar les seves condicions laborals.

La CUP titlla de poc ambiciosa la proposta

Per part de la CUP, la diputada Laia Estrada veu poc ambiciosa la moció per a un àmbit en el qual “s’ha d’actuar ja perquè hi ha una situació d’urgència”, i ha criticat que tots els consellers de Salut, també l’actual, apostin pel sistema de concertació públic privat.

La diputada del PSC, Assumpta Escarp, ha confiat que la moció serveixi com a guia d’actuació en molts dels punts que planteja, i creu que s’haurà de fer “un esforç molt important” si es vol arribar a destinar el 25% del pressupost de Salut a l’atenció primària.

També s’ha referit a això la diputada de Junts Titón Laïlla, que ha afegit en la seva intervenció la importància d’abordar la situació de jubilacions i la falta de professionals en el sector, entre altres qüestions.