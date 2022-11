Espanya i el Marroc plasmen el seu acostament en un fòrum de l’ONU

La ciutat de Fes va ser l’escenari aquesta setmana de l’acostament entre Espanya i el Marroc i del clima d’entesa entre els dos països. La celebració del novè Fòrum de l’Aliança de Civilitzacions de les Nacions Unides (UNAOC) va servir com a pretext perquè els dos Estats mostressin davant de la comunitat internacional les seves bones relacions diplomàtiques. L’acostament entre Espanya i el Marroc ha anat augmentant des que el president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, fes un gir en la històrica posició d’Espanya respecte al conflicte entre el Marroc i Algèria a causa del Sàhara Occidental. En una carta al rei Mohammad VI, Sánchez va definir la proposta d’autonomia del Marroc respecte al Sàhara com a “la base més seriosa, creïble i realista per a la resolució d’aquesta disputa”.

Des d’aleshores, en les relacions entre els dos països no s’han registrat conflictes, tampoc després de la tragèdia ocorreguda al salt de la tanca de Melilla de l’estiu passat o amb les diferències al voltant de les ciutats autònomes de Ceuta i Melilla.

A la IX edició del Fòrum de la UNAOC s’ha mantingut el clima d’entesa entre el Marroc i Espanya, aquesta vegada davant d’una nodrida representació internacional. L’esdeveniment va ser impulsat per l’exministre d’Exteriors Miguel Ángel Moratinos, que actualment presideix l’Aliança de Civilitzacions de les Nacions Unides. L’organisme va ser ideat per José Luís Rodríguez Zapatero el 2005 i va rebre el suport i patrocini de Turquia, posant-se en marxa el 2007 sota la Secretaria General de Ban Ki-moon a l’ONU. L’expresident espanyol ha intensificat els viatges al Marroc les últimes setmanes, amb conferències al voltant del país.

A més, al fòrum va participar la secretària d’Estat de Cooperació Internacional, Pilar Cancela Rodríguez, així com l’exvicepresidenta del Govern espanyol amb Zapatero, Maria Teresa Fernández de la Vega, en qualitat de presidenta de Mujeres por África. Aquesta fundació manté un partenariat amb l’Aliança de Civilitzacions, l’Aliança de Dones per la Pau, per impulsar-ne l’acció a favor de la pau i fer efectiva l’Agenda Dones, Pau i Seguretat, especialment en conflictes amb un rerefons religiós o cultural.

Durant el fòrum, el ministre d’Afers Estrangers, Unió Europea i Cooperació, José Manuel Albares, va mantenir una trobada privada amb el seu homòleg marroquí, Naser Burita. Així mateix, el cap de la diplomàcia espanyola es va reunir amb els ministres d’Exteriors de Gàmbia, Cap Verd, Guinea Bissau, Iemen i Turquia. L’esdeveniment va comptar amb la participació de 20 ministres d’Exteriors d’Europa, Àfrica i el Pròxim Orient, i van acudir més de 1.000 convidats, entre els quals hi havia alts responsables i representants d’organismes internacionals, així com diplomàtics de diversos països.

Tot i l’acostament entre Espanya i el Marroc, encara queda pendent que els dos Estats tanquin una data per celebrar la Reunió d’Alt Nivell (RAN) entre els dos països. El ministre Albares va recordar a Fes que la cimera hispanomarroquina “no se celebra des de fa set anys” i que comporta una elevada “complexitat pel gran nombre de ministres involucrats en un moment en què les agendes internacionals” estan molt carregades.