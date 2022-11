El TSJC tomba un nou recurs del Govern i manté el 25% de castellà a dues escoles més

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha tornat a tombar un recurs del departament d’Educació i mantindrà les mesures cautelars per garantir el 25% de castellà a dues aules d’una escola de Castelldefels i a una altra aula de La Canonja, al Tarragonès. Així, el tribunal ha certificat un nou clatellot al Govern i aquestes dues escoles hauran de continuar fent el 25% de les classes en castellà per complir amb les ordres del tribunal. L’argument del TSJC és que no consta acreditat el resultat de l’aplicació de la nova legislació, i en aquest marc no es pot valorar aixecar les mesures cautelars. Així, es mantindran tal i com les va dictar el tribunal.

El conseller d’Educació, Josep González Cambray, va haver d’admetre el passat dilluns que el 25% s’està aplicant a 26 aules d’escoles catalanes malgrat els recursos del Govern i la nova normativa que es va idear precisament per blindar la immersió lingüística als centres educatius catalans. Cambray va explicar dilluns en la comissió d’educació del Parlament que en aquests 26 centres els tribunals obliguen a mantenir les mesures cautelars fins que es manifesti el Tribunal Constitucional sobre la qüestió d’inconstitucionalitat plantejada pel TSJC.

El conseller d’Educació, Josep González Cambray, parlant al Parlament sobre el 25% / Jordi Borràs

Cambray reivindica que s’ha blindat el català tot i que 26 centres l’han de complir

Tot i així, Cambray va celebrar que “aquest curs, per primera vegada, s’hagi frenat el degoteig de nous centres on s’ha d’aplicar”. El conseller va revindicar la feina del Govern per tal de trobar la manera d’aplicar un “escut jurídic” que protegeixi els centres i les seves direccions. Aquest “escut” és la llei del català aprovada amb ERC, Junts, PSC i Comuns i el decret llei d’urgència del Govern per esquivar el 25% abans que passés el termini que va donar el TSJC.