Junts demana un ple extraordinari per la situació del català i critica Cambray

Junts per Catalunya ha demanat un ple extraordinari per abordar la situació del català en tots els àmbits. La diputada i portaveu de Junts per Catalunya, Mònica Sales, ha mostrat la seva preocupació per les declaracions del conseller d’Educació, Josep González Cambray, que va afirmar aquest dilluns que un mínim de vint-i-sis escoles apliquen el 25% de castellà a les aules. “El conseller va assegurar que el 25% no s’aplicaria en cap escola”, ha assegurat Sales.

El president del grup parlamentari de Junts, Albert Batet, enraona amb Josep Maria Jové, el president del grup d’ERC, a qui haurà de marcar de prop/Parlament

Demana al Govern un impuls del català en tots els àmbits

Per això, Junts insta el Govern a presentar un pla d’impuls pel català “en tots els àmbits” i ha remarcat la necessitar de fer-ho a l’escola. “Demanem accions per promoure l’ús social del català i que el Govern ho faci amb un consens”, ha dit Sales enviant un missatge clar a l’executiu. De fet, durant el debat de política general, Junts per Catalunya va aportar un pla pel català a totes les conselleries que formaven part del partit de Turull i Borràs.

Pel que fa a la negociació dels pressupostos, Junts, igual que el PSC, assegura que no han rebut la documentació, tal com van demanar. “És propi d’una actitud sucursalista i que està més pendent de l’acord amb el PSOE”, ha dit Sales, criticant la forma en què els republicans estan portant a terme la negociació dels comptes. Amb això, Sales ha anunciat que aquest dimecres hi haurà una nova reunió.

Critica que ERC hagi portat la llei del Fons Nuclear al CGE

D’altra banda, Junts, igual que el PSC, ha titllat als republicans de “filibusterisme” per portar al Consell de Garanties Estatutàries la lectura única de la proposició de llei sobre el Fons Nuclear. Sales assegura que això retrassa els recursos econòmics als territoris afectats per les centrals nuclears i ha explicat que un cop feta la lectura única es feia una obertura d’esmenes per poder retocar el text del PSC.

Sales també demana explicacions per la informació del diari El Mundo, en la qual explicava que Metsola li va dir a Feijóo que la retirada de l’escó de Puigdemont i dels eurodiputats independentistes estava en marxa.