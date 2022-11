Els metges es revolten i faran vaga els pròxims 25 i 26 de gener

Els metges faran vaga els pròxims 25 i 26 de gener per denunciar la situació crítica del sistema de salut català i pressionar el Govern perquè segui a negociar. Ho han anunciat aquest dilluns el secretari general de Metges de Catalunya, Xavier Lleonart, i el president del sindicat majoritari entre els metges, Jordi Cruz. Aquesta vaga està convocada a tots els centres públics de Catalunya, tot i que el sindicat ha assegurat que “estén la mà al departament” per negociar i evitar un cicle de mobilitzacions que podria anar més enllà del gener. En aquest sentit, l’han convocada amb dos mesos de marge per poder “arribar a una entesa” i evitar les mobilitzacions. Per ara, però, la situació és crítica, per la qual cosa han començat un període de mobilitzacions que només es desconvocaran si s’assoleix un acord satisfactori pel conjunt de metges. De fet, Cruz ha assegurat que donen marge al departament perquè “si no hagués canviat la conselleria ja estaríem de vaga”.

“Ho hem donat tot i no hem rebut res”, ha denunciat el president del sindicat en anunciar les vagues. Cruz ha lamentat el fet que per part de la conselleria només els hagin donat “copets a l’esquena” quan han alçat la veu davant el deteriorament del sistema. “Davant els crits d’alerta no hem tingut cap resposta ni decidida ni concreta per part de l’administració”, ha afegit el secretari general de l’organització, que ha criticat la “nul·la capacitat” del sistema de retenir talent i la “desafecció” que senten els metges.

“Tenim condicions indignes per fer la feina assistencial del dia a dia”, ha continuat Lleonart, que ha avisat que el 30% dels professionals sanitaris estan en situació de burnout. En aquest sentit, ha dit que molts opten per passar-se a la privada i que, fins i tot, n’hi ha que decideixen abandonar la professió. “La situació és del tot insostenible“, ha insistit.

Imatge d’arxiu de metges interns residents asseguts a la plaça de Sant Jaume de Barcelona | ACN

Les línies vermelles dels metges per evitar les vagues

Per revertir la situació el sindicat ha presentat un seguit de mesures que també han presentat al Govern. Entre aquestes mesures hi ha garantir que hi ha prou metges al sistema -en els pròxims deu anys se’n jubilaran 9.000-, acostar la retribució dels sanitaris a la que reben als països del nostre voltant per tal d’aturar la “descapitalització” del sistema, respectar els descansos mínims i reduir l’esgotament dels professionals amb una jornada de 35 hores setmanals, estudiar la sobrecàrrega que hi ha en certs centres per reduir-la i dignificar les consultes per assegurar la qualitat assistencial. També exigeixen eradicar la precarietat en les condicions laborals i establir un sistema garantista que sigui capaç de retenir el talent. “Ens oferim com a interlocutor necessari en la reconstrucció del sistema sanitari català”, ha dit Lleonart.

L’espurna finalment ha provocat una revolta

El sindicat majoritari en la sanitat catalana ja fa dies que avisava que la situació és insostenible i que només caldria “una espurna” perquè esclatés una revolta entre els metges. Fa dues setmanes Metges de Catalunya va entregar 54.000 signatures a la comissió de salut del Parlament per demanar mesures urgents per recuperar la sanitat pública i fer un crit d’alerta abans que el sistema col·lapsi. Juntament amb les signatures van lliurar al conseller de Salut, Manel Balcells, un decàleg de mesures per tal que “implementi mesures transformadores” i “recuperi l’accessibilitat al sistema, redueixi llistes d’espera i millori les condicions de treball dels professionals”.

En la roda de premsa per presentar les signatures el secretari general del sindicat ja va avisar que no es descartaven mobilitzacions i fins i tot vagues si el Govern no rectificava immediatament la situació. De fet, va avisar que els escenaris que estaven estudiant eren “a curt termini” com finalment s’ha demostrat amb l’anunci de mobilitzacions els pròxims 25 i 26 de gener, que encara es podrien desconvocar si el conseller seu a negociar i s’assoleix un acord que millori “substancialment” les condicions dels metges.

“En temps de descompte”

El secretari general del sindicat va assegurar llavors -i ha tornat a insistir aquest dilluns- que els professionals comparteixen la visió sobre les mancances estructurals del sistema, pel que esperen una gran participació en les mobilitzacions. “Estem en temps de descompte“, va avisar Lleonart abans d’afegir que les mobilitzacions són “imprescindibles” per demanar un canvi ja que “cada dia el sistema es degrada més i la situació es fa més irreversible”.