Govern i comuns pacten un 20% del pressupost de Salut per als CAPs i un impost de “solidaritat”

El Govern de la Generalitat i els comuns han anunciat aquest dimecres l’acord dels pressupostos del 2023 després d’intenses setmanes de negociació. Després d’una última reunió el dilluns i del tancament de detalls aquest mateix dijous, el president Aragonès i la líder dels comuns, Jéssica Albiach, han pogut signar un acord. Tal com ha explicat Albiach, el principal escull dels últims dies ha estat Salut. En aquesta carpeta, els comuns han aconseguit que un 20% del pressupost de salut vagi destinat a l’atenció primària, fet que suposa un total de 2.350 milions d’euros. “Es tracta del primer territori de l’Estat en arribar al 20%”, ha assegurat Albiach que es mostrava visiblement contenta.

El pacte entre el Govern encapçalat per Pere Aragonès i la líder dels comuns, Jéssica Albiach / Jordi Bedmar

25% per als CAP el 2025

De fet, els comuns també han pogut esgarrapar arribar al 25% l’any 2025, mentre que també han pogut dotar amb 100 milions d’euros un pla de millora de l’accessibilitat als equips d’atenció primària (EAP) amb l’objectiu principal que, abans que acabi el 2023, totes les persones que ho necessitin siguin ateses en 5 dies o menys pel professional més adequat a cada situació clínica, entre d’altres mesures.

Impost de la solidaritat

Pel que fa a la fiscalitat, l’acord entre Govern i comuns es crearà l’impost de solidaritat amb l’objectiu de recaptar fins a 12 milions d’euros de les grans fortunes amb un patrimoni superior a 10, 6 milions d’euros de patrimoni. Tant Albiach com el Govern han detallat que l’objectiu d’aquest impost és que l’encariment dels preus dels productes i del mercat “no el paguin els més desfavorits”. Un altre objectiu d’aquest impost és la de blindar l’impost de solidaritat impulsat pel govern espanyol i que Foment de Treball ha portat al Tribunal Constitucional. També han pogut incloure un impost que es posarà en marxa aquest 2023 per als grans vaixells, així com als productes ultraprocessats.

Una altra de les carpetes que ha causat més problemes entre el Govern i els comuns ha estat la d’habitatge. El pacte estableix que han incrementat en 4.600 habitatges més el parc públic, tot i que l’objectiu del partit d’Albiach era de 5.000. A més ,també han impulsar una “ofensiva” contra els especuladors augmentant un 33% de l’impost als habitatges vuits i una millora de l’estratègia d’inspecció.

555 milions d’escut social

D’altra banda, el tracta entre les dues parts inclou un pla de xoc de 555 milions d’euros per combatre la inflació i l’encariment dels productes, amb l’objectiu que no ho paguin els més vulnerables. De fet, el Govern havia anunciat 300 milions d’euros durant el debat de política genera i Albiach ha celebrat que hagin aconseguit “gairebé el doble de l’anunciat”. Entre aquestes mesures, seguirà la rebaixa del transport públic per l’any 2023, així com la seva gratuïtat per als menors de 16 anys. També han especificat l’increment de l’IRSC del 8%. Els pressupostos també inclouen l’ampliació de fins als 30 anys de la T-Jove.

Altres tems que han pactat són la de bonificacions de 180 milions d’euros per a plaques solars, així com 246 milions d’euros per tal que el 50% de la producció elèctrica a Catalunya sigui renovable l’any 2030. Un altre element clau ha estat que l’energètica sigui comercialitzadora i les 41 cases d’energia a tot el territori. També han pactat negociar un tren avant entre Barcelona i Tortosa i impulsar a el tren tram al Camp de Tarragona. Alhora, han ampliat el pressupost de feminismes fins a 20 milions.