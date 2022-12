El Govern encarrega una enquesta sobre la felicitat dels catalans

Conèixer el nivell de felicitats dels catalans i catalanes. Aquest és l’objectiu del Govern que realitzarà enquesta a 4.000 persones de forma aleatòria sobre la percepció de la ciutadania i el seu grau de benestar en diversos àmbits. La Generalitat espera que els resultats, que podrien donar una primera mostra abans de l’estiu de l’any que ve, els permeti dissenyar polítiques públiques concretes que ajudin a millorar la vida de la societat catalana. A més, la finalitat també és recollir indicadors de país que puguin utilitzar altres institucions i entitats. El cost de l’enquesta és de 45.000 euros i el treball de camp s’ha encarregat a l’empresa Netquest.

Un projecte en 3 fases

La primera fase consistirà en les enquestes, que es faran a partir de la setmana que ve a 4.000 persones majors de 18 anys triades aleatòriament i que es convertiran en la mostra que representarà la població catalana de manera equilibrada. No es descarta complementar aquestes enquestes amb una mostra presencial que permeti ampliar la representació d’alguns col·lectius concrets. Els resultats estaran abans de l’estiu i permetran disposar d’una primera magnitud sobre el nivell de felicitat dels catalans i catalanes.

Una enquesta a 4.000 persones permetrà conèixer el grau de benestar de la població catalana / Jordi Borràs

Durant la segona fase es monitoritzarà l’evolució en el temps d’aquest benestar mitjançant onades periòdiques, fet que permetrà saber si les accions de govern estan incidint de manera positiva en la felicitat de la societat. Per últim, la tercera fase consisteix a integrar l’indicador de benestar percebut de la societat catalana en un sistema d’indicadors globals de país i que permetrà disposar d’un coneixement complet de l’estat del benestar a Catalunya. La voluntat del Govern és que aquesta informació es pugui comparar amb altres territoris. De fet, la Generalitat ha agafat l’exemple de models que utilitzen països com el Regne Unit i Nova Zelanda, que pregunten directament a la ciutadania si són feliços.

La directora general d’Anàlisi i Prospectiva, Beth Espinalt, ha explicat durant la presentació de l’estudi als mitjans de comunicació que volen “entendre què genera benestar entre la població catalana” i, així, “conèixer millor la societat” i convertir-ho en una “eina útil” per a la Generalitat com per altres institucions i entitats del país.

Així doncs, el qüestionari es realitzarà telemàticament i inclourà diverses preguntes obertes que permetin obtenir informació clau i rellevant per la societat i sobre què fa feliç a la població.