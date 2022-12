Kosovo sol·licita formalment entrar a la UE

És un dia “històric”. Així han qualificat el dia d’avui els principals líders polítics de Kosovo després d’haver demanat de manera formal l’ingrés de l’antiga província sèrbia a la Unió Europea (UE), com informa Europa Press. Aquesta petició obre un “llarg camí” en què es podrien trobar alguns obstacles. Principalment perquè, avui dia, encara hi ha vinc països, entre els quals Espanya, que no reconeixen la independència de Kosovo.

Un objectiu “a llarg termini”

L’adhesió de Kosovo a la UE és un objectiu “a llarg termini”, com ha afirmat la presidenta kosovar, Vjosa Osmani, i recull Kosova Press. Així i tot, en un missatge a Twitter, Osmani ha assegurat que, amb aquesta sol·licitud formal, l’antiga província de Sèrbia està “un pas més a prop de complir el somni d’aquells que van sacrificar la seva vida per la llibertat, la independència i la democràcia”. Per la seva banda, el primer ministre de Kosovo, Albin Kurti, ha defensat la unitat interna per superar “obstacles”.

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, encaixa la mà amb el president de la República de Sèrbia, Aleksandar Vucic / ACN

Seguint el procediment marcat per la UE, quan arribi la sol·licitud d’adhesió al Consell Europeu, el país que en aquell moment estigui exercint la presidència haurà d’informar a la resta d’estats membres, així com al Parlament Europeu. Posteriorment, els ministres d’Exteriors hauran d’avaluar el cas i decidir si demanen el dictamen a Brussel·les.

Sèrbia vol enviar l’exèrcit a Kosovo

En plena escalada de tensions a la frontera amb Sèrbia, la sol·licitud d’adhesió de Kosovo a la UE arriba pocs dies després que el president serbi, Aleksandar Vucic, donés a conèixer la seva intenció d’enviar l’Exèrcit i la Policia a l’antiga província sèrbia. Europa Press detallava que Vucic enviaria aquesta petició a alguns països de l’OTAN, entre els quals Espanya. De fet, el president serbi va indicar que ja havia enviat cartes als caps d’Estat i de Govern dels països de la UE que no han reconegut la independència de Kosovo, declarada unilateralment el 2008.

Sense visat per entrar a la UE

El novembre d’aquest any, els Vint-i-set van atendre la històrica demanda de Pristina i van arribar a un acord per deixar d’exigir visats de curta duració als kosovars per accedir a països europeus durant estades curtes, de fins a 90 dies, a l’espai Shengen. Aquesta decisió entrarà en vigor a partir del 2024.