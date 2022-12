L’escàndol dels suborns al Parlament Europeu esquitxa el Marroc

L’escàndol dels suborns a membres del Parlament Europeu també esquitxa el Marroc, que hauria participat en la trama corrupta ordida des de Qatar per guanyar influència a Brussel·les. Segons el setmanari alemany Der Spiegel, durant la seva investigació, la policia belga ha obtingut documents que revelen que l’exeurodiputat italià Pier Antonio Panzeri hauria rebut diners de Qatar i del Marroc per intentar influir en algunes decisions polítiques que es tramitaven a l’Eurocambra. Dos familiars de Panzeri haurien estat els encarregats de rebre diversos “regals” donats per l’ambaixador marroquí d’un país de l’est de la Unió Europea.

Els investigadors han trobat fins ara més d’1,5 milions d’euros en efectiu en una vintena de registres en domicilis, entre els quals hi ha el de l’exvicepresidenta del Parlament Europeu, la grega Eva Kaili, ara destituïda, i del mateix Panzeri. A més dels dos eurodiputats del grup socialdemòcrata, també estan detinguts la parella de Kaili i assistent parlamentari, Francesco Giorgi, i una quarta persona de qui no s’ha revelat el nom. Tots estan citats a declarar davant un jutjat de Primera Instància a Brussel·les aquest dimecres.

La vicepresidenta del Parlamento Europeo Eva Kaili / Parlament Europeu

La Comissió Europea reclama tolerància zero davant la trama de corrupció

La Comissió Europea ha reclamat que caigui “tot el pes de la llei” sobre els eurodiputats i treballadors del Parlament Europeu implicats en el Qatargate i ha insistit que cal una política de tolerància zero contra la corrupció per recuperar la confiança de la ciutadania en el projecte europeu. La comissària d’Interior, Ylva Johansson, ha explicat que les acusacions sobre Kaili i la resta d’implicats són “extremadament greus” i ha garantit tot el suport i col·laboració de les institucions europees a la investigació.

“La lluita contra la corrupció és crítica per a la Unió Europea i per això cal tenir abans la casa endreçada”, ha dit Johansson. “Els nostres estàndards han de ser els més alts perquè és el que esperem dels altres i són els que hem de fixar per a nosaltres mateixos”. Després de l’escàndol dels suborns, la comissària sueca considera que cal “aprendre les lliçons dures” i “assumir responsabilitats”.