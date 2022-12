El Parlament Europeu fulmina la vicepresidenta esquitxada pel ‘qatargate’

El Parlament Europeu ha fulminat la vicepresidenta Eva Kaili, imputada en el cas de presumptes suborns de Qatar per influir en la presa de decisions de la cambra i blanquejar la imatge del país. El ple ha aprovat la destitució de l’eurodiputada grega per una majoria aclaparadora de 625 vots a favor, un en contra i dues abstencions. Kaili ja estava suspesa de les seves funcions des de diumenge per ordre de la presidenta del Parlament Europeu, Roberta Metsola, però calia que el ple reafirmés la seva destitució.

La conferència de president de l’Eurocambra s’ha reunit a primera hora del matí per engegar el procés de destitució, que després ha estat remès al ple per la seva ratificació. Tot i que la decisió necessitava el vot favorable de dues terceres parts de la cambra, la decisió ha rebut el suport del 99,5% dels eurodiputats. Les autoritats belgues feia mesos que investiguen la trama de corrupció, blanqueig i organització criminal a eurodiputats i personal divers del Parlament Europeu. Malgrat tot, Kaili podrà mantenir el seu escó d’eurodiputada a l’espera de comparèixer davant la tribunal belga que porta el cas.

Imatge d’una votació al ple del Parlament Europeu a Brussel·les | ACN (Unió Europea)

La policia va escorcollar dilluns les oficines de “10 col·laboradors parlamentaris” per recollir informació tecnològica vinculada amb el cas. Fins ara quatre persones han estat imputades, entre elles la mateixa Eva Kaili; la seva parella i assessor del grup socialdemòcrata Francesco Giorgi; l’exeurodiputat italià Pier Antonio Panzeri; i el secretari general de l’ONG ‘No Peace Without Justice’, Niccolò Figà-Talamanca. Els agents belgues han fet una vintena de registres i han comissat uns 750.000 euros en metàl·lic.

“Els enemics de la democràcia per als qui l’existència del Parlament és una amenaça no es detindran. El seu pla maliciós ha fracassat i els nostres serveis, dels quals estic increïblement orgullosa, han treballat amb els responsables nacionals d’aplicar la llei i les autoritats judicials per a trencar aquesta xarxa criminal”, ha celebrat la presidenta de l’Eurocambra, Roberta Metsola.