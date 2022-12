La vicepresidenta del Parlament Europeu a presó per corrupció

La vicepresidenta del Parlament Europeu, Eva Kaili ha estat imputada i detinguda per càrrecs de pertinença a organització criminal, corrupció i blanqueig de capitals en el marc de la recerca sobre presumptes suborns de Qatar a persones que poguessin influir en la presa de decisions de l’Eurocambra, segons han informat aquest diumenge fonts judicials al diari belga L’Tiro. En aquest context Kaili es troba a la presó i serà processada pels càrrecs que se li han imputat, just després d’haver-se fet pública la seva suspensió com a vicepresidenta del Parlament Europeu, segona ha informat Europa Press.

La vicepresidenta Kaili és, d’acord amb les fonts, una de les quatre persones no identificades que, segons el comunicat oficial remès per l’Oficina de la Fiscalia Federal belga, han passat a disposició judicial per presumptament “pertànyer a una organització criminal, blanqueig de diners i corrupció”. El passat dissabte, les sospites cap a la vicepresidenta van créixer quan es va interceptar el seu pare amb una maleta plena de diners en efectiu quan sortia d’un hotel de Brussel·les. Després de ser interrogat va quedar en llibertat condicional.

Eva Kaili , la fins ara vicepresidenta del Parlament Europeu / EP

Kaili portava sent interrogada des del divendres sota custòdia policial. Al final de les 48 hores estipulades per la llei suïssa, la Fiscalia ha acabat emetent una ordre d’arrest contra la vicepresidenta, així com contra la seva parella i assessor parlamentari en l’Eurocambra en l’àmbit dels Drets Humans Francesco Giorgi i l’exdiputat Antonio Panzeri, així com un intermediari brussel·lès la identitat del qual no ha transcendit i ha estat identificat únicament com a “F”, segons fonts judicials a Le Soir.

Un segon imputat desconegut

L’oficina també ha confirmat igualment el registre del domicili d’un segon eurodiputat aquest passat dissabte a la nit, en relació a una trama per la qual “terceres parts amb posicions polítiques i/o estratègiques dins del Parlament Europeu van rebre grans sumes de diners o se’ls van oferir quantiosos regals per a influir en les decisions de l’Eurocambra”. La Fiscalia no esmenta el nom del segon eurodiputat el domicili del qual va ser registrat “al voltant de les 20.00 del dissabte”, però fonts de la recerca han indicat a Le Soir que es tractaria del diputat socialista Marc Tarabella, l’oficina de la qual no ha fet comentaris sobre aquest tema.