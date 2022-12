Suspenen la vicepresidenta del Parlament Europeu pels suborns de Qatar

El cas dels suborns a Qatar ha fet un gir després de descobrir algunes novetats sobre la investigació. La presidenta del Parlament Europeu, Roberta Metsola, ha suspès amb efecte immediat de les seves funcions la vicepresidenta Eva Kaili per la seva implicació en els presumptes suborns de Qatar a diversos eurodiputats i assistents parlamentaris, segons ha format aquest diumenge l’ACN. “A la llum de la investigació en curs de les autoritats belgues, la presidenta Metsola ha decidit suspendre amb efecte immediat de tots els seus poders, deures i tasques Eva Kaili en la seva funció de vicepresidenta del Parlament Europeu”, ha declarat un portaveu. No ha estat la única, ja que el grup dels Socialistes i Demòcrates, al qual pertany Kaili, també ha anunciat la seva suspensió com a membre.

Metsola ja va explicar que el Parlament Europeu està cooperant “plenament” amb les autoritats policials i judicials en el cas dels suposats suborns de Qatar per influir en decisions de l’Eurocambra. En una piulada a les xarxes socials, Metsola ha expressat l’oposició “ferma” de la institució a la corrupció. Ha apuntat que no poden comentar res sobre la investigació en curs i s’ha limitat a explicar que hi ha col·laborat i que ho continuaran fent. “Farem tot el possible per ajudar a la justícia”, ha dit. Quatre persones van ser detingudes aquest divendres a Bèlgica en el marc d’una investigació per sospites de suborns d’un país del Golf a persones lligades a l’Eurocambra.

Una inspecció profunda

En el marc de l’operació policial, les autoritats judicials belgues també han fet 16 registres en diferents districtes de Brussel·les, en els quals han requisat uns 600.000 euros en metàl·lic, així com material d’ordinadors i telèfons mòbils per tal d’analitzar-ne el contingut. Segons va anunciar la fiscalia belga, l’operació estava particularment dirigida a assistents parlamentaris, una figura clau en les tasques legislatives dels eurodiputats. Tot i que encara no s’ha arribat al fons de la qüestió, sembla ser que Kaili podria no ser la única que sortís mal parada per un possible delicte de corrupció.