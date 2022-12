La Policia belga investiga des de fa mesos el qatargate que afecta l’Eurocambra

La Policia belga investiga des de fa quatre mesos la trama de corrupció, blanqueig i organització criminal per la qual enviats de Qatar presumptament van pagar suborns a diversos eurodiputats i personal del Parlament Europeu, en la seu del qual a Brussel·les s’han realitzat nous registres aquest dilluns, mentre se celebrava la sessió plenària a Estrasburg (França).

Els registres al llarg d’aquest dilluns s’han dut a terme en una desena de despatxos d’assistents europarlamentaris que ja van ser precintats el divendres quan es van realitzar les primeres inspeccions i detencions en relació al cas, segons ha informat la Fiscalia federal. En paral·lel i juntament amb Eurojust, agència encarregada de la cooperació judicial, també es van dur a terme registres a Itàlia, indica la Fiscalia, sense donar més detalls sobre aquesta branca de la recerca.

Imatge d’una votació al ple del Parlament Europeu a Brussel·les | ACN (Unió Europea)

Metsola “orgullosa”

La presidenta de l’Eurocambra, Roberta Metsola, ha afirmat des de la sessió d’obertura del ple a Estrasburg que se sent “orgullosa” de la manera en què la institució ha col·laborat en la recerca, al mateix temps que ha expressat la seva “ràbia, fúria i tristesa” pels fets investigats.

Les autoritats belgues han conformat la sincronització entre els seus investigadors i la institució europea, la qual cosa va permetre, per exemple divendres passat, que amb l’ajuda dels serveis de seguretat parlamentaris es “congelessin” els dispositius informàtics de diverses persones per a evitar que fes desaparèixer informació que pogués ser rellevant per a la recerca.

“Els enemics de la democràcia per als qui l’existència del Parlament és una amenaça no es detindran. El seu pla maliciós ha fracassat, els nostres serveis, dels quals estic increïblement orgullosa, han treballat amb els responsables nacionals d’aplicar la llei i les autoritats judicials per a trencar aquesta xarxa criminal”, ha resumit Metsola.

Metsola, de fet, va haver d’acompanyar a les autoritats belgues durant un dels registres duts a terme en el domicili d’un eurodiputat perquè així ho exigeix la Constitució belga en recerques que afecten diputats nacionals.

Una vintena de registres

En total, les autoritats belgues han realitzat una vintena de registres i sis persones van ser interrogades, de les quals quatre van ser detingudes i el dimecres prestaran declaració davant el Tribunal.

Entre les detingudes, l’eurodiputada grega Eva Kaili, una de les catorze vicepresidentes del Parlament Europeu la destitució del qual del càrrec es disposa a decidir el ple en la seva sessió d’Estrasburg però a la qual Metsola ja ha despullat de les seves funcions i responsabilitats de representació.

Els investigadors van trobar prop de 600.000 euros en efectiu en el seu domicili, altres “centenars de milers” d’euros en una maleta en un hotel de Brussel·les –en possessió del pare de Kaili segons diversos mitjans belgues–, i altres 150.000 euros en l’habitatge d’un altre eurodiputat.