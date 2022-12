Reguant lamenta que ERC i PSOE negociïn “sortides individuals” amb el Codi Penal

La portaveu de la CUP al Parlament, Eulàlia Reguant, ha lamentat que ERC i el PSOE negociïn “sortides individuals i no col·lectives per a les més de 3.000 persones represaliades” en el marc de la reforma del Codi Penal (CP) per a eliminar la sedició i reformes els desordres públics i la malversació.

Ho ha dit aquest dilluns en declaracions als mitjans abans de participar en l’acte ‘La protecció judicial de l’extrema dreta’, preguntada per l’esmena que han pactat ERC i el PSOE per a baixar a quatre anys de presó les condemnes per malversació. “Ni reformes, ni renúncies. Posem sobre la taula que el 1-O no és malversació, ni defensar o exercir el dret legítim de protesta són desordres”, ha dit la diputada ‘cupaire’.

La diputada de la CUP-NCG Eulàlia Reguant | ACN

Ponència política d’ERC

Sobre la ponència política d’ERC, que proposa que fixar en un 55% el suport a la independència per a considerar que ha guanyat el ‘sí’, ha subratllat que “el debat no està en quins percentatges en el marc d’un referèndum, sinó en com generar unes condicions més favorables” per a organitzar-lo. “I l’evident és que l’estratègia d’ERC no ens porta a generar en cap cas unes condicions bones per a un nou referèndum d’autodeterminació”, ha afegit.

Segons ha explicat Reguant, l’acte ‘La protecció judicial de l’extrema dreta’ busca agrair el suport que va rebre durant el seu judici per no contestar a Vox en el procés del 1-O i “continuar denunciant la connivència del poder judicial amb l’extrema dreta” i acusacions contra activistes antifeixistes.