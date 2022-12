Investiguen activistes de la Intersindical denunciats pel PSC i el Consell Comarcal de l’Anoia

Són en Joan i en Martí, dos actius membres del sindicat independentista Intersindical de la comarca de l’Anoia. Aquest dimarts hauran de prestar declaració davant del jutge d’instrucció número cinc d’Igualada. Tots dos han estat denunciats pel PSC de la comarca i pel Consell Comarcal de l’Anoia per, suposadament, haver fet pintades a la façana de la seu de l’organisme supramunicipal. Una pintada en què s’hi llegia “1 president, cinc VP [vicepresidents], 33 consellers, 5 CCOO més 4 UGT/ 0 dimissions”, tot arran d’un conflicte laboral i institucional obert per una investigació de l’Oficina Antifrau sobre irregularitats del seu funcionament i contractació.

Els dos activistes sindicals, –un, en Martí, a més és secretari nacional de l’ANC– han estat investigats amb profusió pels Mossos d’Esquadra per intentar que els jutgin per un delicte contra el patrimoni –a la façana ja no hi ha ni rastre de la pintada– i un altre per danys, dels articles 323 i 263 del Codi Penal. En la seva investigació, els Mossos de la Comissaria General d’Informació recullen tuits i comunicats del sindicat, i de l’activitat a les xarxes dels dos investigats d’abans dels fets, que es van registrar el 27 d’octubre passat. Fins i tot, la policia admet que un d’ells no va fer la pintada però que, en qualsevol cas, tenia “motius” ,perquè s’havia mostrat crític amb la gestió de l’ens comarcal. Tots dos es podrien enfrontar a penes de fins tres anys de presó.

Banderes de la Intersindical-CSC i una estelada

Des de l’any 2019

El context ajuda a mostrar com s’ha arribat a aquest cas. Així, cal remuntar-se al 2019, quan l’Oficina Anifrau de Catalunya va fer una investigació sobre les retribucions del secretari i de l’interventor de l’ens supramunicipal. El cas va evolucionar i s’hi va ficar, fins i tot, el Tribunal de Comptes, que va descobrir irregularitats en les contractacions i retribucions així com en les jornades dels principals tècnics de l’organisme. Finalment, l’interventor va plegar i el secretari va agafar la baixa mèdica. El 22 de novembre, el president del Consell Comarcal i alcalde de Masquefa, Xavier Boquete, va demanar ajuda a la Direcció General de l’Administració Local i al Govern per tal d’aconseguir un nou funcionari que fes les funcions de secretari i evités el col·lapse de la institució.

El cas va aixecar força polseguera política i més quan el Consell Comarcal respon als acords entre PSC i el PDeCAT, arran de l’acord bastit a la Diputació de Barcelona entre socialistes i juntaires, amb un protagonisme clar de l’alcalde d’Igualada, Marc Castells. L’escàndol del Consell Comarcal va mobilitzar la Intersindical Anoia, que va adoptar “un posicionament crític” pel cas, sobretot perquè cap dels sindicats amb representació al consell, com CCOO i UGT, van fer res per aturar o arreglar la situació.

Els Mossos s’hi posen i troben “motivacions”

La investigació i l’atzucac que es va registrar al Consell Comarcal de l’Anoia va generar protestes i piulades. En aparèixer la pintada, el PSC i l’ens supramunicipal ho van denunciar als Mossos, que van remetre el cas a la Comissaria General d’Informació. En la instrucció, a la qual ha tingut accés El Món, els investigadors remeten piulades de dies anteriors a la pintada, on denuncien la “situació dramàtica del Consell Comarcal” així com tuits del sindicat independentista reclamant responsabilitats per la situació de l’entitat supramunicipal i que demanava una “resposta sindical unitària” davant el que qualificava d’escàndol.

La policia, però, va més enllà i treu les seves conclusions a futur. En concret, l’informe policial amb número 978706/2022, de 17 pàgines, assevera que “després de l’estudi dels fets investigats i dels seus presumptes autors, s’observa que els investigats, a través de les xarxes socials i dels dies previs als fets investigats en aquestes diligències, van realitzar diverses crítiques per la gestió del Consell Comarcal de l’Anoia”. “Aleshores”, conclouen els analistes, “els investigats tenen una motivació concreta per ocasionar els danys”.

Una declaració amb protesta

La declaració dels dos investigats davant el jutge està prevista per a aquest dimarts, a un quart de dotze del migdia. Una hora abans se celebrarà davant dels jutjats d’Igualada un acte reclamant “l’absolució” dels encartats. Un acte que comptarà amb el vicepresident de l’ANC, Jordi Pesarrodona, Núria Ferrandis, secretària de coordinació de la Intersindical, i Clara Mascaró, portaveu de l’Assemblea de Joves d’Igualada. A més, l’acte comptarà amb la presència dels regidors d’ERC a la capital de l’Anoia.