Els Mossos van a un desnonament i els reben amb una catana

Indignació a les unitats d’ordre públic dels Mossos d’Esquadra per manca de material. El sindicat SAP-FEPOL ha remès una queixa formal a la Prefectura dels Mossos d’Esquadra arran d’una intervenció en un desnonament a l’Hospitalet del Llobregat on van ser rebuts amb llançaments d’objectes com ara un radiador i una catana. Una situació que els representants sindicals titllen de “lamentable” i “perillosa”.

“Ni la Brigada Mòbil ni l’ARRO tenen prou material ni el que tenen és idoni per assegurar la seva integritat física”, asseguren des del sindicat. “Portem el mateix material per aquest tipus de servei des de fa 20 anys”, indica el seu portaveu Toni Castejón. L’operació es va saldar amb 15 detinguts –era una nau ocupada–. Tot i la manca de recursos finalment no es va haver de lamentar “cap lesió greu dels policies que van actuar”.

Els Mossos de l’ARRO en el moment d’obrir la porta amb un mall com es pot veure a la imatge/SAP

“Ells amb gossos perillosos i nosaltres amb un mall!”

Els fets es remunten al passat divendres, quan els Mossos de la regió metropolitana sud, en compliment d’una ordre judicial van haver de desallotjar una nau ocupada. “Els Mossos de l’ARRO només tenien un mall per obrir la porta de la nau, la mateixa eina de fa 20 anys!”, subratllen des del sindicat. Un fet que contrasten amb la “preparació” i “organització dels ocupants”. “No van dubtar a fer-nos front”, remarquen per afegir, amb un punt d’ironia, que “no se sap si exonerats per les polítiques antisistema”.

“Els efectius policials patien una situació lamentable i perillosa”, comenta el sindicat per la manera “com afrontaven el servei”. “Ho van fer amb una absoluta manca de recursos materials, ja que mentre feien maniobres d’apertura de la nau, els mateixos efectius rebien tot tipus llançaments, com pots de fum, un radiador, i fins i tot, una catana”, critica Castejón. Una vegada dins els agents van rebre pirotècnia, i amb màscares de gas posades i aprofitant el fum que hi havia dins l’edifici van “agredir els agents actuants amb gossos perillosos, armes blanques, portes de neveres i altres objectes contundents”.

“Una irresponsabilitat absoluta”

L’actuació va acabar després de més de tres hores amb un balanç de 15 persones detingudes. El cas evidencia, segons SAP-FEPOL, que o al cos de mossos d’esquadra se’l dota del material necessari que garanteixi tant la seguretat física com jurídica dels seus efectius policials, “o al final haurem de lamentar lesions greus”. “Els fets no poden passar desapercebuts ni pel departament d’Interior ni el Parlament de Catalunya”, insisteixen precisament en la setmana que debatran les conclusions de la comissió d’estudi del Model Policial.

El sindicat entèn que el departament, la Prefectura i el Parlament han de dotar al cos de mossos d’esquadra del material idoni i entre ell, eines d’apertura més modernes, així com tot aquell que asseguri la integritat dels efectius policials en entrades i desnonaments. “No fer-ho suposarà una irresponsabilitat absoluta, una més, ja que igual com ha passat a Hospitalet les lesions patides per mossos i mosses d’esquadra seran conseqüència novament d’unes errònies decisions”, avisen.