Els Mossos posen 450 multes per superar els 100 km/h a l’AP-7

Els Mossos d’Esquadra han posat 450 multes per excés de velocitat en els nous trams de l’AP-7 limitats a 100 km/h en el primer cap de setmana amb la mesura en vigor. La policia catalana ha fet un control sobre els 100.000 vehicles que han circulat des del dijous fins al diumenge entre el Papiol i Granollers, on s’ha reduït el límit de velocitat en 20 km/h. Això suposa que els Mossos han multat el 0,45% dels conductors que han passat pel tram limitat.

El Servei Català de Trànsit (SCT) encara no ha publicat dades sobre la sinistralitat des de l’entrada en vigor de la limitació de la velocitat, que va ser la raó principal posada pel departament d’Interior per implementar la mesura. Interior també prepara un dispositiu especial per al pont de desembre, que tindrà dues operacions sortida i dues de tornada durant les quals la circulació de camions quedarà molt limitada.

Tres trams amb la velocitat limitada a 100 km/h

El Servei Català de Trànsit i el ministeri de Transports han acordat la limitació de la velocitat a 100 km/h i l’augment de controls en tres trams de l’AP-7 per reduir els accidents. Es tracta dels 29 quilòmetres entre el Papiol i Granollers que discorren paral·lels a la B-30, al Vallès, i els trams entre Calafat i l’Ampolla –on també es redueix la velocitat fins als 100 km/h– i entre Altafulla i Constantí en sentit sud, on es col·locarà un nou radar.

A l’estiu, el SCT ja va proposar restriccions en fins a 10 trams de l’AP-7. Tot i que la voluntat dels tècnics era aconseguir una reducció general de la velocitat per fixar el límit en 110 km/h, la DGT ho ha descartat. Interior va apostar doncs per buscar limitacions de la velocitat en trams concrets. “L’AP-7 i el sistema viari no és el mateix que quan hi havia peatges: cal controlar la velocitat d’una forma diferent”, va defensar llavors el director del SCT.