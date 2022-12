Turull, sobre el pacte PSOE-ERC per la malversació: “Guanya Marchena”

Un cop el govern espanyol i Esquerra Republicana han fet públic el pacte sobre la reforma del delicte de malversació, el secretari general de Junts, Jordi Turull, ha respost amb un tuit irònic assegurant que “guanya Marchena”. D’aquesta forma es pot entreveure la disconformitat de Junts amb l’acord entre l’executiu estatal i els republicans que s’ha debatut aquest dilluns a la comissió de Justícia del Congrés dels Diputats.

Jordi Turull enraona amb el professor Joaquim Colominas abans d’encetar el curs de política/UCE

Junts i la CUP indignats

De fet, Junts i la CUP s’havien queixat del fet que hagin tingut coneixement de l’esmena durant la mateixa ponència. A més, Junts ha recordat que la seva formació té acusats de sedició. Les esmenes s’han aprovat a la ponència de la reforma del Codi Penal que s’ha reunit al Congrés dels Diputats. Aquest dimarts el text es votarà en comissió, i dijous es debatrà la reforma en un ple extraordinari.

Qui també ha criticat el pacte ha estat la portaveu de la CUP al Parlament de Catalunya, Eulàlia Reguant, que ha lamentat que ERC i el PSOE negociïn “sortides individuals i no col·lectives per a les més de 3.000 persones represaliades” en el marc de la reforma del Codi Penal (CP) per a eliminar la sedició i reformes els desordres públics i la malversació.

Tres tipus de conducta

Amb les esmenes transaccionades pels republicans, s’estableixen tres tipus de conducta castigades per aquest delicte: en primer lloc, l’apropiació o intent d’apropiació de patrimoni públic, amb ànim de lucre, per a l’enriquiment personal o d’un tercer, que integra la conducta més greu i conté diversos agreujants; en segon lloc, l’ús temporal de patrimoni públic per a un ús privat; i per últim, donar al patrimoni públic una aplicació diferent d’aquella a la qual estava destinat.