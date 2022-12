Condemna al Pequeño Nicolás per simular ser del CNI, però amb dubtes sobre qui era

Finalment, Francisco Nicolás Gómez, conegut com “El Pequeño Nicolás”, ha estat condemnat a 17 mesos de presó per un delicte d’usurpació de funcions públiques i dos anys per falsetat en document públic, però ha estat absolt de les acusacions d’estafa. Tot en el cas batejat com La Alamedilla, sobre la venda d’una finca fent veure que era agent del Centre Nacional d’Intel·ligència (CNI) adscrit al ministeri de Presidència, aleshores comandat per la popular Soraya Saenz de Santamaría. La sentència encara es pot recórrer.

En la seva resolució de 95 pàgines, els magistrats de la secció 7ena de l’Audiència de Madrid que a l’any dels fets, el 2014, el Pequeño Nicolás per “circumstàncies encara ara no aclarides mantenia relacions amb importants empresaris, polítics i autoritats”. En aquest cas, la víctima era l’empresari Javier Martínez de la Hidalga al que el Pequeño Nicolás li hauria fet passar bou per bèstia grossa i fer-li creure que treballava pel govern de Mariano Rajoy, i obtenir diners a canvi de la requalificació d’una finca a Toledo. El tribunal li reconeix trets “narcisistes i d’immaduresa” al Pequeño Nicolás, però que en cap cas l’eximeixen de cap responsabilitat.

La part dispositiva de la decisió del Tribunal respecte el Pequeño Nicolás/QS

“He treballat pel CNI”

La sentència recull fil per randa els trets més destacats dels més de 7.500 folis de documental aportada al cas, així com els informes de la Unitat d’Afers Interns del Cos Nacional de Policia i les diverses testificals que van passar per l’estrada de la secció setena. Els magistrats no tenen cap recança a transcriure com Francisco Nicolás va admetre que havia treballat pel Centre Nacional d’Intel·ligència i com fins i tot, va relatar la quantitat d’oficis que fan “funcions d’intel·ligència” pels serveis secrets espanyols com ara cambrers, aparcadors de cotxes o empresaris.

En aquesta condició d’agent del govern espanyol i dels serveis d’intel·ligència, Nicolás va enredar l’empresari Martínez de la Hidalga fent-li creure que la Moncloa estava interessat en vendre la finca a un comprador de Guinea Equatorial. Fins i tot, li va demanar 300.000 euros de comissió per la venda. Durant aquesta negociació, Nicolás es va assabentar que Hisenda perseguia el seu ‘client’ i va orquestrar un pla per embutxarcar-se els seus diners i els de la seva dona, gairebé mig milió d’euros. De fet, li va cobrar fins a 25.000 euros en efectiu en un surrealista episodi en una oficina bancària, però finalment li va retornar els diners. En aquest sentit cal destacar que Martínez de la Hidalga va exonerar en la seva declaració a l’ara condemnat.

No és la primera condemna

Gómez Iglesias ja va ser condemnat el juny del 2021 a un any i nou mesos de presó, per u delicte de falsedat en document oficial. En concret, va falsificar un DNI per tal que un amic li fes a nom seu les proves d’accés a la Universitat, la Selectivitat del 2012. Un mes després va ser condemnat a tres anys de presó per delictes d’usurpació de funcions públiques i suborn actiu, tot i que se li va aplicar una atenuant per “anomalia psíquica”. En aquella ocasió, el Pequeño Nicolás es va fer passar per un enllça entre la casa reial espanyola i la Moncloa, en un viatge a Ribadeo.