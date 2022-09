El Pequeño Nicolás va destapar la guerra entre el CNI i la policia patriòtica

La policia patriòtica va haver de fer teràpia de grup. Tot arran de la suposada ficada de pota de El Pequeño Nicolás embolicant el comissari José Manuel Villarejo en un atestat d’Afers Interns que va està a punt d’esberlar l’operaciò Catalunya i fins i tot, l’operació Kitchen. La guerra que es va obrir entre el cap de la poderosa Divisió d’Afers Interns, el comissari Marcelino Martín Blas, i la policia patriòtica que coordinava el Director Adjunt Operatiu del Cos Nacional de Policia, Eugenio Pino, va obligar a prendre mesures, i van identificar un nou adversari: el Centre Nacional d’Intel·ligència, el CNI.

La policia patriòtica retreia a Martín Blas que s’hagués deixat abduir pel Centre Nacional d’Intel·ligència i van demanar el seu cap. Pino, però, va haver de calmar els ànims tot informant que l’aleshores vicepresidenta del govern espanyol Soraya Sáenz de Santamaría “s’havia acollonit” arran de l’aparició del Pequeño Nicolás a l’operatiu d’Estat contra el Procés i d’aquí que demanés al CNI actuar, una decisió que no agradava gens a la intel·ligència policial. Pino va haver de demanar ajuda a tot un referent del Cos i “pare putatiu” de Villarejo per asserenar les aigües, l’històric Agustín Linares, un comissari amb més cotització entre la tropa patriòtica.

“És una guerra infantil”

La trobada és el 17 de desembre de 2014. Villarejo ha demanat una reunió amb Pino per una informació que li ha arribat sobre una investigació que l’embolica a ell i al seu fill. Demana que vingui Agustín Linares per tal que posi pau i exposi el seu parer i pari els peus a Villarejo. A la reunió també hi assisteix el cap de la Unitat de Suport Operatiu, el comissari Enrique García Castaño alies “El Gordo” i Antonio Gago, inspector de confiança del pinyol de la policia.

Abans de la discussió, el Gordo avisa a Linares quan arriba que “no es pot jubilar sense cap sarau amb nosaltres”. Una carta de presentació de la seva “veterania”. Tots lloen la seva presència. Pino intenta posar pau i pren la paraula i en un llarg monòleg sobre quina és la situació, amb microinterrupcions de Villarejo.El DAO lamenta la guerra entre Martín Blas i Villarejo que “admet no entendre” i que fins i tot, titlla la situació “gel·los professionals d’infantil”.

Descripció de la situació per part de Pino per la delació del Pequeño Nicolás/QS

El Pequeño Nicolás

Tot per el Pequeño Nicolás i la Vicepresidenta “acollonida”

Segons Pino aquesta guerra entre Martín Blas i Villarejo comença amb el Pequeño Nicolás que ha mencionat a Villarejo i la seva relació amb Javier de la Rosa per obtenir informació per l’Operació Catalunya. El DAO recorda que Martín Blas és qui enraona amb el CNI i afegeix que arran del cas del Pequeño Nicolás i la implicació en l’Operació Catalunya, la vicepresidenta del govern espanyol, Soraya Saenz de Santamaria “s’acollona” i ho passa tot a Lisa Jordá, la seva mà dreta, que “ho passa tot al CNI”.

Pino detalla que quan estava reunit Martín Blas amb dos agents del CNI van aparèixer periodistes, en concret Eduardo Inda, i ho van gravar. Un fet que posa nerviós a Martín Blas i obliga a prendre mesures com és el cessament d’un policia en una investigació. El problema arriba que han cessat un policia que no tocava i que sospitava que estava entroncat en la trama. A més, hi barreja el cas de Carlos Salamanca, el cap de la comissaria de l’aeroport de Barajas sobre qui tenen sospites de corrupció però que la guàrdia pretoriana de la prefectura del CNP, protegeix intentant posar-lo a Informació.

Part de la conversa amb què Pino detalla com l’afer Nicolàs va fer acollonir Soraya Saenz de Santamaria/QS

Operació Kitchen, ho sabem tres

Pino introdueix el malestar de Villarejo per la situació de Salamanca i la batalla interna que té amb Martín Blas pel cas Gao Ping i la suposada corrupció a la comissaria de l’aeroport de Barajas. De fet, apunta que Martín Blas està a punt de patir un “infart celebral”. En aquest punt Pino fa una confessió: no només coneix sinó que també dirigeix l’Operaciò Kitchen, és a dir, l’operació “Cuiner”. El nom en clau per definir l’operatiu policial per sostreure els famosos papers de la comptabilitat B del PP en posessió de l’extresorer del partit, Luis Bárcenas. “Només som tres que sabem el que fa el cuiner”, reconeix a la cúpula secreta de la policia patriòtica. De fet, Pino apunta que Villarejo vol explicar tota l’operació.

Part de la conversa on Pino admet que dirigia, nomé sho sabien tres, l’Operació Kitchen/Quico Sallés

“M’has apartat de l’Operació Catalunya”

Un cop Pino ha explicat la situació a Agustín Linares, a qui qualifica de “pare putatiu” de Villarejo, el comissari demana fer un “matís”. Pino interromp i explica també perqueno ha enviat Villarejo a Ginebra per una missió de l’Operació Catalunya. La justificació és que havia d’alimentar “dos egos més”, un de David Zagorreta, de confiança del comissari Pedro Polo, -amic de Félix Sanz Roldán, director del CNI- i exresponsable de la comissaria de l’Audiència Nacional i excap de la policia al Congrés que després va gestionar el servei de Documentació, quan van aparèixer les fotografies del DNI dels jutges sobiranistes-. es queixaven a Pino que els havia “apartat de l’Operació Catalunya”.

Pino detalla com va haver de fer equilibris entre els policies per tal que poguessin participar de l’Operació Catalunya/Quico Sallés

Per cert, Villarejo va telefonar l’any 2015 a Pedro Polo per tal d’agrair-li amb antelació una gestió encomanada per Pino per tal de concertar una reunió amb Félix Sanz Roldán. La trucada, a la que ha tingut també accés El Món, Polo destaca que comparteixen segona residència Tarancón, on havia nascut el pare -guàrdia civil- del director del CNI. Tot per tal de llimar serrells i asprors entre la policia, el comissari Villarejo i els serveis d’intel·ligència espanyols. Sembla que no se’n va sortir.

Conversa entre Pedro Polo i Villarejo per tal de concertar una reunió amb el director del CNI/Quico Sallés

“Un tonto que es diu Marcelino”

Villarejo replica a Pino i bateja Marcelino Martín Blas de “tonto” perquè l’ha posat en unes diligències a ell i al seu fill. Pino el rebat i afegeix que hi ha altres policies com Salamanca o el cap d’Estrangeria. Fan entrar un nou nom a la conversa, el fiscal anticorrupció José Grinda, que segons diuen “té animadversió a la policia”. Linares i Castaño l’acusen de “pedòfil” i que gràcies a unes imatges que van trobar al seu ordinador, el CNI el té collat.

En la mateixa conversa també sorgeix el jutge de l’Audiència Nacional, el jutge Fernando Andreu, que ha avisat a Pino de les perquisicions policials. La seva tesi és que Marcelino cau al parany de Grinda. Pino també ressalta que no pot destituir Blas, i com exemple posa que ha costat Déu i ajuda fer fora el comissari José Luis Gudiña dal capdavant dela Brigada Central d’Investigació de Blanqueig de Capitals i Corrupció. Gudiña havia estat rellevat el mes de maig perquè no feia el pes a la cúpula del PP. Linares considera que no es pot deixar en mans de gent com Marcelino afers tant “delicats”

Part de la conversa on intervè Villarejo que carrega contra Martín Blas/Quico Sallés

Villarejo el dia que va comparèixer a l’Audiència Nacional per la peça separada 27 sobre Método 3/ Jesús Hellín / Europa Press

“Cal esperar a les festes”

Linares carrega els neulers contra Martín Blas que el barreja amb Juan Cotino, exdirector general de la Policia, el Pequeño Nicolás, o el jutge Pablo Ruz. Reclama que el facin fora. Pino diu que el ministeri no vol tocar res, però conspiren per fer-lo fora passat festes perquè perjudica al Cos Nacional de Policia. Pino també embolica la troca afegint el problema que tenen a Barcelona amb l’Operació Catalunya, en concret, amb el cap superior de Policia, Agustín Castro, que té depressions. Fins i tot, apunta la possibilitat que el llavors cap de la UDEF, José Luis Olivera, sigui cap del CNP a Catalunya.

Part de la conversa on Pino exposa els problemes que té amb Martín Blas per fer-lo fora i posar un home a Barcelona i com ha de bastir una estratègia

Pequeño Nicolás i “merda del CNI” pel Cos

Villarejo entra en barrena en la conversa. I exposa a Linares com és que l’ha barrejat en una atestat. El comissari d’intel·ligència detalla que l’ha ficat en un afer amb Javier de la Rosa a través del Pequeño Nicolás. Tots convenen que el CNI està al darrera perquè ha amenaçat a Martín Blas.

Un fet que justificaria la submissió del cap de la Divisió d’Afers Interns al CNI, fins i tot, en el “tema de Catalunya”. En aquest sentit, asseguren que els serveis d’Informació espanyol “ho saben tot de Catalunya”. García Castaño recorda aue el CNI “només vol tirar merda a la policia” i “baixar-lo de nivell”. Linares demana no apartar-se del “tema catalán”. Continuarà.