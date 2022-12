Sèrbia demana suport a Espanya per enviar l’exèrcit a Kosovo

El president de Sèrbia, Aleksandar Vucic, ha anunciat que demanarà a l’OTAN el desplegament de l’Exèrcit i la Policia serbis a Kosovo enmig d’un repunt de la tensió durant les últimes hores, tal com ha publicat Europa Press. Entre els països que ha assenyalat que demanarà suport hi ha l’estat espanyol i Vucic també ha explicat que ja ha enviat cartes als caps d’Estat i de Govern dels països de la Unió Europea que ja van mostrar-se en contra de reconèixer la independència del territori. “Són amics nostres i espero que la carta signifiqui alguna cosa”, ha manifestat sobre una missiva en la qual, ha explicat, els va traslladar el seu agraïment per “fer costat a Sèrbia en la seva integritat territorial, que garanteix la pau a la regió” i va apreciar “lluita conjunta d’aquests països pel respecte del dret Internacional i la Carta de l’ONU com a únic principi”.

De confirmar-se la petició, seria la primera vegada que Belgrad sol·licita desplegar el desplegament a Kosovo, segons les disposicions d’una resolució del Consell de Seguretat de l’ONU que va posar fi a una guerra de 1998-1999, en la qual l’OTAN va acabar intercedint per a protegir a Kosovo, de majoria albanesa. El president no s’ha “fet il·lusions” sobre la possibilitat que l’OTAN accepti tal desplegament en un moment tan crític. Tot i això, Vucic ha defensat que Sèrbia té el dret a realitzar aquesta sol·licitud i criticat el marge de maniobra del qual estan gaudint les autoritats kosovars, els qui han declarat la seva intenció de sol·licitar aquest mateix mes la seva sol·licitud per a unir-se a la Unió Europea, segons ha fet saber en un discurs recollit pel canal B92.

Un guardia armado en la frontera entre Kosovo y Serbia X02 / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO 31/7/2022 ONLY FOR USE IN SPAIN

Sense recursos per començar una guerra

Segons la resolució citada per Vucic, Sèrbia pot desplegar fins a 1.000 efectius militars, policials i de duanes en llocs religiosos cristians ortodoxos, àrees amb majories sèrbies i encreuaments fronterers, si tal desplegament és aprovat per la comandància de la missió de l’OTAN, la KFOR. “No ens fem il·lusions que vagin a acceptar; trobaran innombrables raons per a dir-nos que la KFOR té el control allí, encara que no tenen dret a fer-ho. Llavors, el que farem serà buscar noves vies legals”, ha manifestat.