Reunió d’urgència de l’OTAN per analitzar l’incident dels míssils a Polònia

L’OTAN es reunirà d’urgència aquest dimecres per analitzar l’incident amb míssils a Polònia que ha deixat almenys dos morts. Segons han informat fonts de l’Aliança, la caiguda de dos míssils en territori polonès, que tot apunta van ser disparats per les defenses antiaèries ucraïneses durant la brutal onada de llançament de míssils russos sobre Ucraïna, ha encès totes les alarmes, ja que es tracta del primer dany col·lateral de la guerra fora de les fronteres ucraïneses.

Fonts diplomàtiques consultades per Reuters asseguren que Polònia podria invocar l’activació de l’article 4 del Tractat de l’OTAN –que obre la porta a consultes entre els membres de l’Aliança en cas que un país consideri que la seva seguretat està amenaçada–. Dues persones van morir aquest dimarts en una explosió a un poble a només sis kilòmetres de la frontera entre Polònia i Ucraïna. Tot i que el president polonès ha explicat que no hi ha proves concloents sobre la procedència del míssil, tot apunta a un míssil disparat des d’una bateria antiaèria ucraïnesa S300 que s’hauria desviat per error.

Zona de Polònia on han impactat els míssils desviats / Twitter

Els EUA descarten un atac de Rússia a Polònia

El president dels Estats Units, Joe Biden, ha afirmat des d’Indonèsia que les investigacions de l’incident continuen en marxa, però ha avançat que molt probablement el míssil no va ser disparat per Rússia. “Hi ha informació preliminar que ho posa en dubte”, ha detallat. “No vull dir res fins que ho hàgim investigat tot, però és improbable, tenint en compte la trajectòria, que fos disparat des de Rússia”.

Per la seva banda, el ministeri de Defensa de Rússia ha negat des del primer moment que el míssil que ha matat dues persones a Polònia fos disparat per les seves tropes i ha denunciat que els rumors que assenyalaven el Kremlin són una “provocació deliberada per escalar el conflicte”. El portaveu del Kremlin, Dmitry Peskov, ha declinat comentar l’incident, tot i que està prevista una nova reacció oficial al llarg del dia, probablement després de la reunió de l’OTAN.

La resposta de l’OTAN a l’incident a Polònia

Després d’unes hores de gran tensió, on fins i tot es va discutir la possibilitat d’activar l’article 5 del Tractat que suposaria l’entrada de l’OTAN a la guerra d’Ucraïna, sembla que els EUA i la mateixa Aliança han optat per rebaixar el to del seu discurs i ara discutiran quina és la resposta apropiada, ja que, tot i ser un míssil ucraïnès qui va impactar en territori rus, aquest va ser llançat per interceptar un dels més de cent míssils disparats per Rússia contra infraestructures energètiques i edificis residencials d’Ucraïna.

Tots els ulls estan fixats ara en Brussel·les per veure com reaccionarà l’OTAN. Una de les opcions més viables és que els aliats incrementin l’entrega de noves defenses antiaèries a Ucraïna per ajudar l’exèrcit a defensar les grans ciutats dels míssils russos. Arran de les desfetes a Khàrkiv i Kherson, Rússia ha optat per atacar la xarxa elèctrica ucraïnesa i castigar la població civil ara que s’acosta l’hivern per intentar forçar Kíiv a aturar la seva contraofensiva.