Investiguen si dos míssils russos han matat dues persones a Polònia

Almenys dues persones han mort per la possible caiguda aquest dimarts de dos míssils russos perduts a la frontera de Polònia amb Ucraïna. Tal com ha avançat l’emissora local Radio ZET, els coets russos han caigut a la localitat polonesa de Przewodow, a la província de Lublín. La mateixa emissora indica que, segons informacions extraoficials, els projectils podrien haver impactat contra un graner d’aquesta localitat de Polònia i que les víctimes serien civils. Agents de la policia, la Fiscalia i l’exèrcit polonès es troben al lloc dels fets. Polònia, estat membre de l’OTAN, convoca d’urgència el gabinet de seguretat després dels fets, que podrien estar relacionats amb un atac massiu que Rússia ha llançat aquest mateix dimarts contra diversos punts ucraïnesos.

Polònia en alerta

Després d’aquest incident, Polònia es troba en alerta màxima. Es tractaria del primer bombardeig que impacta contra territori de l’OTAN. El primer ministre de Polònia, Mateusz Morawiecki, ha convocat el Comitè de Seguretat Nacional i Defensa del Consell de Ministres de manera extraordinària per analitzar la situació, tal com ha confirmat el portaveu del Govern, Piotr Muller, a través d’una piulada a Twitter. El govern polonès no ha confirmat la mort de dues persones al seu país per l’impacte de coets russos.

Rússia nega ser responsable

En un comunicat, el Ministeri de Defensa rus ha negat que Rússia sigui responsable de l’explosió que ha causat la mort de dues persones a Polònia. De fet, en el text denuncien que els fets que se’ls atribueixen són una “provocació deliberada” que té per objectiu “escalar la situació”. “No hi ha hagut impactes de míssils russos en objectius pròxims a la frontera entre Ucraïna i Polònia”, afirma el mateix comunicat. “Les restes publicades pels mitjans polonesos a l’escena de la vila de Przwoduv no tenen res a veure amb armes russes”, clou el text.

L’OTAN “supervisa” els fets

El secretari general de l’OTAN, Jens Stoltenberg, ha assegurat que, abans de treure conclusions del succeït, l’organització militar “supervisa” l’explosió i insisteix en la importància “d’establir tots els fets”. Per la seva banda, el president del Consell Europeu, Charles Michel, ha assegurat que està “en xoc” per les notícies “d’un míssil o altra munició” que “han mort persones en territori polonès”.

Bombardejos massius contra Ucraïna

Aquests fets tenen lloc el mateix dia en què Rússia ha llançat diversos atacs contra ciutats ucraïneses, entre les quals la seva capital, Kíiv. Per això, tot indica que els dos projectils perduts que han caigut a la frontera entre Polònia i Ucraïna, a tocar la ciutat ucraïnesa de Lviv, i que ha matat, almenys, dues persones, formen part de l’ofensiva russa amb centenars de coets llançats contra Ucraïna aquest dimarts. Uns atacs que s’interpreten com una represàlia després de la retirada de les tropes russes de la regió ucraïnesa, fins ara ocupada, de Kherson.

L’onada d’explosions ha afectat una dotzena d’objectius a tot Ucraïna i, segons Kíiv, la majoria d’objectius han estat infraestructures energètiques, fet que ha obligat a efectuar talls del subministrament elèctric a grant part del país.

El ministre de Defensa de Letònia, Artis Pabriks, ha lamentat que el “règim criminal rus” dispari míssils “que no només apunten a civils ucraïnesos, sinó que a més cauen en territori OTAN a Polònia”.