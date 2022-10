Rufián busca als votants del PSC, Junts i comuns per guanyar les eleccions

El portaveu d’ERC al Congrés i candidat a l’Alcaldia de Santa Coloma de Gramenet (Barcelona), Gabriel Rufián, ha assegurat que Esquerra és projecte demòcrata i útil per governar a la ciutat després de les eleccions municipals del 2023. En la seva presentació com a alcaldable al costat del líder del partit, Oriol Junqueras, i el exportaveu d’ERC en el Congrés, Joan Tardà, ha demanat el vot de la població tot i no sé del seu partit. A l’acte al parc Europa de Santa Coloma també han acudit el conseller d’Interior de la Generalitat, Joan Ignasi Elena, i el de Territori, Juli Fernández.

L’assemblea local d’ERC de Santa Coloma ja el va ratificar a inicis d’octubre com a candidat a l’Alcaldia, activitat que Rufián preveu compatibilitzar amb el càrrec de portaveu d’ERC en el Congrés. Entre els objectius que ha mencionat el candidat hi ha “retornar” Santa Coloma als veïns després de més de 30 anys de governs socialistes, i ha reafirmat la seva voluntat de governar per a tots independentment de la seva bandera o cognom, ha dit.

Oriol Junqueras i Gabriel Rufián en la presentació de Rufián com el candidat municipal a les pròximes eleccions de Santa Coloma de Gramenet / ACN

“Si ets de Santa Coloma i del PSC, pots votar a ERC perquè som tan socialistes i catalanistes com ningú. Si ets de Junts i de Santa Coloma, pots votar a ERC perquè som tan independentistes com ningú. Si ets de Podemos i de Santa Coloma, pots votar a ERC perquè som tan valentes com ningú. I si ets el que vulguis ser i de Santa Coloma, pots votar a ERC perquè som tan demòcrates i útils com ningú”, ha dit. Per a Rufián, el moment és fosc, complicat i sorgeixen antigues amenaces, per la qual cosa ha cridat a treballar per “un camí més ampli i més segur” i per governar per al conjunt de la ciutadania.

Erradicar la precarietat a Santa Coloma

Segons les seves dades, en Santa Coloma hi ha un 11% d’atur juvenil i un 14% d’atur femení, així com diferències de fins a 10.000 euros en les rendes per càpita amb municipis pròxims, com Sant Cugat del Vallès (Barcelona), i barris amb veïns amb una esperança de vida cinc anys menor que altres barris de Barcelona. Davant aquest diagnòstic, ha reafirmat la seva voluntat d’erradicar la precarietat i l’exclusió social; de treballar pel feminisme i el medi ambient pensant en tots, i de fer-lo des de “un partit d’ordre republicà”.

“Molta gent d’aquesta ciutat no s’emociona mirant una estelada ni se sap Els Segadors i hi ha molta gent que no parla ni pensa en català, però són tan nostres com tots nosaltres”, ha reivindicat. També creu que la ciutat necessita més enllumenat públic, més escales mecàniques, més oficines municipals per a agilitzar gestions i més parcs infantils: “Falta de tot. I saber això, voler lluitar contra això, no ens fa menys catalans, ens fa més útils”.