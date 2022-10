L’OTAN anuncia maniobres de dissuasió nuclear en plena escalada de tensió

L’OTAN ha confirmat que farà maniobres de dissuasió nuclear durant la setmana vinent, enmig de l’escalada de tensió per la guerra d’Ucraïna. Ahir dilluns va ser un dia especialment crític pels bombardejos russos en diverses poblacions ucraïneses com a represàlia per la destrucció del pont de Crimea per part de les forces d’Ucraïna. En roda de premsa aquest dimarts abans de la reunió de ministres de defensa de l’OTAN, el secretari general de l’OTAN, Jens Stoltenberg, ha confirmat que es faran maniobres la setmana que ve com a “entrenament de rutina” per si les amenaces de Putin creixen. Aquests exercicis nuclears es diuen Steadfast Noon i es faran durant tota la setmana que ve.

En la compareixença Stoltenberg ha avisat al president rus, Vladimir Putin, que “no es pot guanyar” una guerra d’aquest tipus perquè directament no s’ha de lliurar, però ha advertit que de totes formes l’OTAN continuarà alerta davant les maniobres russes. Per ara, però, no s’ha detectat “cap canvi” en l’exèrcit rus tot i les amenaces nuclears de Putin, que en els últims dies han incrementat a causa de la creixent tensió amb Kíiv i amb la Unió Europea. Stoltenberg ha considerat aquestes amenaces del Kremlin com “perilloses i irresponsables” i ha reiterat que vigilen “de prop” les armes nuclears de Rússia, en les quals encara no hi ha hagut canvis.

“La guerra no va com preveia Moscou”

“Els seus intents d’annexió, mobilització parcial i retòrica nuclear imprudent representen l’escalada més significativa des del començament de la guerra”, ha lamentat l’exprimer ministre noruec, que creu que últims passos de Moscou mostren que “la guerra no està anant com se l’havien planejat” a Moscou el passat mes de febrer. “L’objectiu fonamental de la dissuasió nuclear de l’OTAN sempre ha estat preservar la pau, evitar la coerció i dissuadir l’agressió”, ha conclòs el secretari general aliat.