L’OTAN descarta un atac rus a Polònia i apunta a un míssil antiaeri ucraïnès

L’explosió que aquest dimarts a la nit ha matat dues persones a Polònia hauria estat provocada per un míssil antiaeri ucraïnès que va errar el seu objectiu, segons han explicat diferents fonts diplomàtiques i de l’OTAN. El secretari general de l’Aliança, Jens Stoltenberg, ha comunicat que la investigació de l’incident “està en marxa”, però ha descartat que es tracti d’un “atac deliberat”. Stoltenberg ha afirmat que l’explosió que ha provocat dues morts ha estat un accident i que “no és culpa d’Ucraïna”, sinó que és Rússia qui té la “responsabilitat última” de la tràgica explosió pels constants bombardejos sobre zones residencials.

El president de Polònia, Andrzej Duda, ha informat els seus socis de les últimes informacions obtingudes sobre el terreny i ha explicat que el projectil era un míssil soviètic d’una bateria antiaèria S300, que no té un radi d’acció prou gran per haver estat disparat des de territori controlat pels russos. El ministeri de Defensa rus i el mateix Kremlin han negat en diverses ocasions qualsevol implicació en l’explosió i han acusat Polònia i els països de l’Europa de l’Est d’exagerar l’incident per escalar el conflicte.

Zona de Polònia on han impactat els míssils desviats / Twitter

Els aliats demanen prudència per l’incident a Polònia

El president dels Estats Units, Joe Biden, ja havia confirmat de manera privada a la resta de mandataris presents a la cimera del G20 a Indonèsia que el míssil caigut a Polònia havia estat disparat per l’exèrcit ucraïnès. Hores abans, en plena confusió per la gravetat d’un possible atac rus a Polònia, Biden havia demanat calma i havia recordat que les primeres investigacions no permetien pensar en un atac rus. “Hi ha informació preliminar que ho posa en dubte”, ha detallat. “No vull dir res fins que ho hàgim investigat tot, però és improbable, tenint en compte la trajectòria, que fos disparat des de Rússia”.

Després d’aquesta revelació, Polònia ha decidit finalment no invocar l’article 4 del Tractat de l’OTAN, que permet cridar a consultes la resta d’aliats “sempre que, a parer d’algun d’ells, es vegi amenaçada la seva integritat territorial, la seva independència política o la seva seguretat”.