Espanya cedeix i els kosovars podran entrar a la UE sense visat

Els ciutadans de Kosovo ja no necessitaran visat per entrar a la Unió Europea (UE) a partir del 2024. Espanya, que igual que altres quatre Estats membre no reconeix la independència de Kosovo, finalment ha cedit i s’ha pogut desbloquejar aquesta qüestió. Així doncs, aquest dimarts, els Vint-i-set han atès la històrica demanda i han arribat a un acord per deixar d’exigir visats de curta duració als kosovars.

Una demanda i sis anys en espera

La capital de Kosovo, Pristina, feia anys que demanava que la UE deixés de demanar visats als kosovars. De fet, el 2016, la Comissió Europea ja va proposar que Kosovo fos inclòs a la llista de països que marcava que els seus ciutadans no necessitessin visats per accedir a països europeus durant estades curtes, de fins a 90 dies, a l’espai Shengen. Aquesta petició va arribar després de constatar que l’antiga província sèrbia havia complert amb els requisits per passar a formar part d’aquesta llista.

Ara, després de sis anys a l’espera d’un acord i tal com han confirmat fonts diplomàtiques a l’agència Europa Press, els òrgans de treball del Consell han arribat a aquest pacte que, aquest dimecres, serà aprovat de manera formal durant la reunió dels ambaixadors davant la UE.

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, encaixa la mà amb el president de la República de Sèrbia, Aleksandar Vucic / ACN

Durant tots aquests anys, el fet que Espanya i quatre Estats membre més no reconeguessis la independència de Kosovo, havia dificultat que la Unió Europea avancés en el debat sobre l’extensió de visats. Ara, però, aquest escenari ha canviat i, finalment, la mesura entrarà en vigor el 2024.

La guerra a Ucraïna ha canviat les coses

La guerra a Ucraïna ha obligat a replantejar moltes coses i la inestabilitat generada pel conflicte armat ha afectat el marc polític a Europa. Tot plegat, ha refermat la voluntat de la UE de reforçar els vincles amb els Balcans i revitalitzar el procés d’adhesió a la comunitat política. El desbloqueig d’aquesta qüestió també s’explica amb les negociacions que Europa ha obert amb Macedònia del Nord i Albània i després de reconèixer Ucraïna i Moldàvia com a candidats a Estats membre.

Les autoritats de Kosovo ja van assenyalar el passat mes de juny que, durant l’última trobada entre líders europeus i balcànics, fins i tot aquells “països que es mostraven dubitatius” fins al moment, es començaven a plantejar donar suport a la proposta. De fet, el president espanyol, Pedro Sánchez, ja va confirmar en aquell moment que Espanya estava disposada a acceptar que la UE deixés de demanar visats a Kosovo.