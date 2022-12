Els 27 acorden donar a Bòsnia i Hercegovina l’estatus de candidat a la UE

Els estats membre de la Unió Europea (UE) concediran l’estatus de candidat a Bòsnia i Hercegovina. Ho han acordat aquest dimarts els ministres d’afers europeus dels 27 després de l’emissió de l’opinió positiva de la Comissió Europea a l’octubre. La decisió serà ratificada aquest dijous durant una reunió dels líders europeus que se celebrarà a Brussel·les. Aquest pas que podria permetre que Sarajevo formés part de la UE arriba mesos després d’haver atorgat a Moldàvia i Ucraïna l’estatus de candidat, que van sol·licitar entrar a la UE en ple atac militar rus contra territori ucraïnès, i enmig de l’impuls del club comunitari per revitalitzar la relació amb els Balcans Occidentals. Sarajevo, capital de Bòsnia i Hercegovina, va registrar la petició per entrar formalment a la Unió Europea el 2016.

L’aposta de Brussel·les

Brussel·les va fer un pas endavant perquè Bòsnia i Hercegovina poguessin rebre l’estatus de candidat a la UE. A l’octubre, van emetre la seva recomanació i es posicionaven a favor d’aquest acord, tot i que indicaven que Sarajevo encara ha “d’incrementar significativament” els esforços per complir els criteris fixats per poder formar part de manera formal del club comunitari.

Els líders europeus reunits al Consell en la cimera per decidir sobre si atorgar l’estatus de candidat a Ucraïna, Moldàvia i Geòrgia | ACN (Unió Europea)

De fet, Brussel·les assenyalava alguns aspectes concrets en què considerava que calia fer més progressos. Van posar sobre la taula la millora de la transparència i la professionalització de l’administració pública, millora de la independència judicial i la lluita contra la corrupció i crim organitzat, entre d’altres.

El cas de Moldàvia i Ucraïna

A finals de junys d’aquest any, els líders europeus van avalar atorgar a Ucraïna i Moldàvia l’estatus de país candidat a la Unió Europea i donaven pas a obrir les negociacions amb Brussel·les per iniciar el procés d’adhesió. En aquell moment, en la cimera dels 27 es va traslladar un missatge d’optimisme a Geòrgia, que era l’altre país inclòs en el debat, per a les seves aspiracions europees, però se li van exigir algunes reformes.