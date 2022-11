La guerra a Ucraïna accelera el rearmament de la Unió Europea

La guerra a Ucraïna ha provocat que la Unió Europea (UE) posi sobre la taula la necessitat d’un procés de rearmament. Ho ha dit l’alt representant de la UE per la Política Exterior i exministre d’Afers Exteriors espanyol, Josep Borrell, aquest divendres en un diàleg a Barcelona amb el director del CIDOB, Pol Morillas, on també ha remarcat que aquest procés és necessari si es vol estar “a l’altura dels desafiaments que té la UE”. Borrell també ha defensat la coordinació entre països per dur-la a terme de manera harmonitzada.

La indústria europea de defensa ja està treballant a tota potència per tal de poder reposar l’armament que s’ha destinat a Ucraïna i l’alt representant de la UE ha insistit en la importància de la unitat dels estats membre en aquest procés. De fet, ha assenyalat que si el rearmament el fa “cada país pel seu compte” es malbarataran els recursos. Borrell ha descartat que es tracti de la creació d’un exèrcit europeu, però ha remarcat que és una manera de potenciar la força militar europea perquè “ara no ho és”.

El gest d’Alemanya que ha aplaudit l’OTAN

Alemanya ha proposat oferir bateries antimíssils Patriot a Polònia per tal de reforçar les seves defenses antiaèries després de l’incident de la setmana passada, quan l’impacte d’un projectil ucraïnès va provocar la mort de dos civils. L’OTAN ha aplaudit aquest anunci i, també, ha avançat demanarà als seus membres que incrementin el subministrament d’ajuda antiaèria per a Ucraïna per intentar frenar els efectes de la “brutalitat” del president rus, Vladímir Putin, que continua atacant de manera massiva infraestructures civils ucraïneses.

L’OTAN demanarà als aliats que incrementin el subministrament d’ajuda antiaèria per a Ucraïna | ACN

Ajuda militar letal i no letal

L’OTAN ha refermat el seu compromís amb Ucraïna durant el temps “que sigui necessari”. Per això, el secretari general de l’organització, Jens Stoltenberg, aprofitarà la reunió de ministres Exterior aliats a Bucarest per fer aquesta petició. En concret, demanarà als aliats que aportin més ajuda miliar letal i no letal.