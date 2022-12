El Govern i els comuns arriben a un acord pels pressupostos

El Govern de la Generalitat i els comuns han arribat a un acord pels pressupostos del 2023 després de setmanes de negociació. El pacte s’ha tancat després de resoldre el principal escull en les últimes hores entre les dues parts: la carpeta de salut. El president de la Generalitat, Pere Aragonès, i la presidenta del grup parlamentari dels comuns, Jéssica Albiach, signaran aquesta tarda l’acord, a les 17.30h. Després, els comuns atendran els mitjans de comunicació al faristol de la Sala Clavé i a continuació també compareixeran les conselleres d’Economia i Hisenda, Natàlia Mas, i de la Presidència, Laura Vilagrà.

Negociacions des de fa setmanes

Durant les últimes setmanes la líder dels comuns, Jéssica Albiach, anunciava un “acord” amb l’executiu català per allargar durant el 2023 la rebaixa del preu del transport públic, la gratuïtat per als menors de 16 anys i l’ampliació de la T-Jove fins als 30 anys.Tot i que ho van anunciar com un acord nou, el Govern ja havia anunciat aquestes mesures com a pròpies durant el debat de política general del setembre. De fet, es van portar a votació a través de propostes de resolució i que s’havien d’incloure als pressupostos d’enguany. D’aquesta forma s’evidenciava que eren les negociacions més avançades respecte Junts i PSC.

Jéssica Albiach i Joan Carles Gallego

Necessita Junts o PSC

D’aquesta forma el Govern s’assegura fins a 41 vots favorables als seus comptes i, per tant, l’executiu necessitarà o bé Junts o bé el PSC per sumar la majoria necessària per tirar-los endavant. es tracta del segon any consecutiu que el Govern pacta amb els comuns per tirar endavant els comptes. L’any passat ho van fer amb Junts dins de l’executiu i amb el trencament del pacte entre la CUP i el Govern encapçalat per Aragonès.

Pel que fa a la resta de negociacions, segueixen en marxa. De fet, la portaveu de l’executiu, Patrícia Plaja, durant les últimes setmanes ha vingut a dir que l’objectiu és pactar amb les tres parts, tot i que inicialment la voluntat de l’executiu era fer-ho amb Junts, comuns i la CUP. Aquest dimecres hi ha una nova reunió entre el Govern i Junts per Catalunya, que ja ha començat les reunions sectorials, tal com demanava. Junts va presentar un decàleg on proposava l’aposta pel Hard Rock, augmentar la bonificació de l’impost de successions, una deflactació de l’IRPF i destinar més diners a l’escola concertada. També aposten per incrementar el percentatge del pressupost de Salut que es destina l’atencó primària –també fins al 25% del total de la conselleria– i avançar en l’objectiu de destinar el 6% del PIB a Educació.