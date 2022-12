Nou xoc entre Junts i Aragonès per l’estratègia independentista: “Sou febles”

El president del grup parlamentari de Junts per Catalunya, Albert Batet, considera que l’actual Govern és “feble” davant la negociació amb el govern espanyol. Batet considera que els negociacions amb el govern espanyol per part de l’executiu català “no han estat exitoses” i ha recordat el pacte per l’oficialitat del català al Parlament Europeu. “El resultat ha estat 0”. És més, el PSOE s’hi ha oposat al Senat.

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, durant la sessió de control | ACN (Mariona Puig)

Acord incomplerts

Batet ha acordat l’acord de la quota del català a les plataformes audiovisuals i la cogestió dels Fonts Next Generation i considera que cap dels dos casos s’ha complert. “La realitat, encara que no li agradi, és la que és”, diu Batet dirigint-se a Aragonès. A més, també ha recordat que el govern espanyol considera que amb la reforma del Codi Penal seguirà la repressió i ha alertat que amb la reforma pot convertir el 9-N en un delicte de malversació. “Anem enrere”, ha explicat.

“Feblesa” dels republicans

També ha volgut constatar “feblesa” dels republicans en el fet que no s’han acceptat les esmenes al Congrés espanyol. “Quan hem avançat és quan hem tingut una majoria d’aquest país i de la societat civil al costat”, ha opinat Batet fent referència al procés. “Unitat i consens. Les solucions personals no serveixen per resoldre el conflicte polític”, opina Albert Batet.

En aquest sentit, Aragonès ha retret a Junts que seva falta de predisposició a “l’ajuda”. “Amb la seva ajuda podríem aconseguir moltes més coses. Em sorprèn que després d’un any i mig se n’adoni que junts podríem contribuir molt més”, ha dit el president en seu parlamentària. Aragonès ha instat a Junts a col·laborar per millorar la situació dels represaliats i per participar en el procés de negociació.