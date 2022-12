Rússia ataca Kíiv amb drons kamikaze

Rússia ha llançat una nova onada d’atacs contra edificis residencials i infraestructures civils de Kíiv. L’alcalde de capital d’Ucraïna, Vitali Klitschko, ha explicat que l’exèrcit rus ha intentat bombardejar Kíiv amb diversos drons kamikaze de fabricació iraniana, la majoria dels quals han pogut ser abatuts per les defenses antiaèries.

Segons les primeres informacions preliminars, els atacs s’han saldat amb cinc edificis danyats i 13 drons abatuts. Els serveis d’emergència encara estan recopilant informació sobre un possible balanç de víctimes, però de moment no consten ferits ni morts com a conseqüència dels atacs. Les autoritats ucraïneses han demanat a la població que es quedi als refugis antiaeris fins que es desactivi l’alarma.

“El matí a la capital i a la regió de Kíiv ha començat amb un atac de drons russos. La majoria han estat abatuts per les forces de la defensa aèria de la regió”, ha explicat el cap de l’Administració Militar Regional de Kíiv, Oleksiy Kuleba. “L’alerta aèria continua i el perill es manté. Rússia continua amb la [seva campanya] de terror energètic del país, però cada dia som més forts”.

Dos membres de les forces de seguretat en un punt de control de Kíiv / Zuma Press / ContactoPhoto

Ucraïna es prepara per una nova ofensiva russa

El ministre d’Exteriors d’Ucraïna, Dmitro Kuleba, ha assegurat que Rússia s’està preparant per llançar una “gran ofensiva” a principis del 2023. “Crec que Rússia podria recuperar la capacitat de llançar una gran ofensiva a finals de gener o al febrer”, ha dit Kuleba des d’un refugi antiaeri. La reconquesta de la ciutat de Kherson ha estat un cop dur per al Kremlin, que ara vol aprofitar l’hivern per reorganitzar les seves forces i integrar els nous reclutes mobilitzats dels setembre a les forces armades de cara noves ofensives.

L’exèrcit ucraïnès també centra els seus esforços en contenir les forces russes al Donbas, principal objectiu bèl·lic de Moscou ara mateix, mentre restaura la infraestructura energètica del país, molt castigada pels atacs russos dels últims mesos. “L’objectiu [de Rússia] és destruir el sistema energètic ucraïnès i deixar milions de persones sense accés a electricitat, aigua i calefacció enmig de temperatures sota zero”.