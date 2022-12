Mas demana “responsabilitat” per aprovar els pressupostos el més aviat possible

La consellera d’Economia, Natàlia Mas, ha apel·lat aquest dimecres a la responsabilitat dels grups de la cambra catalana per a consensuar i aprovar el projecte de pressupostos de 2023 “en la major brevetat possible”.

En resposta a una interpel·lació en el Parlament de la diputada del PP Lorena Roldán, ha advertit que no tenir pressupostos tindria uns “elevats costos d’oportunitat” com han advertit diferents actors econòmics i socials, ha dit.

La número 2 del PP a Catalunya, Lorena Roldán | ACN

Treballant en un acord

Segons Mas, estan treballant per a intentar aconseguir un acord que permeti disposar d’uns comptes que pretenen ser “un escut econòmic i social per a pal·liar els efectes de la crisi energètica i que també tenen una voluntat transformadora”, entre altres objectius.

Després que Roldán hagi retret a la consellera que no s’hagi reunit amb el seu grup, Mas ha respost que esperen poder debatre les propostes que facin en la fase de tramitació pressupostària.

En contra de rebaixar impostos

En una altra interpel·lació, el diputat de Junts Jordi Munell ha preguntat a la consellera per la política fiscal del Govern per a contrarestar els efectes de la inflació, qüestió en la qual ha defensat la importància de tenir un sector públic fort per a donar resposta a les necessitats dels quals més sofreixen els efectes de l’increment de preus.

“Reduint impostos perdem recaptació i deixaríem en una situació de feblesa serveis públics que són el principal escut dels més vulnerables”, ha sostingut. Així, ha criticat el model econòmic que es duu a terme a Madrid i l’afectació que està tenint sobre els serveis públics. Amb això, el Govern també ha detallat que estan treballant amb el govern espanyol pel traspàs de les Rodalies, mentre el president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha defensat el nomenament de Lluís Salvadó com a nou president del Port de Barcelona.