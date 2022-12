Plaja confia portar els pressupostos a Govern “en els propers dies”

La portaveu del Govern de la Generalitat, Patrícia Plaja, confia que en els propers dies es puguin tirar endavant els pressupostos amb els partits amb qui encara està negociant i portant-los al Consell Executiu. De fet, assegura que la prioritat en aquests moments és arribar a un acord a quatre bandes amb el PSC, Junts i comuns. “Són uns pressupostos de país i que s’aprovessin seria el més normal”, assegurava Plaja. De fet, ha reivindicat els pactes amb els agents socials, com ara amb els membres del món de la Cultura, Tercer Sector, sindicats o patronals.

La portaveu del Govern, Patrícia Plaja, atén la premsa a Palau Data de publicació: dimarts 13 de desembre del 2022, 12:35 Localització: Barcelona Autor: Bernat Vilaró

Reunions amb PSC, Junts i comuns

Plaja assegura que s’estan negociant els comptes amb tots els partits i ha explicat que la setmana passada hi va haver reunions durant tots els dies. “Creiem que hi haurà bones notícies en els propers dies”, avisa la portaveu de l’executiu. De fet, confia que els comptes passin per Govern amb els suports dels partits.

Amb això, constata “diferències” entre les declaracions públiques que fan els diversos partits sobre la evolució dels comptes i els fets com estan “evolucionant” realment. “Hi ha molts punts en comú. Som optimistes. Ens basem en les converses que sorgeixen. Les reunions estan anant bé”, explica Plaja.

Avancen a “ritme diferent”

“Són una necessitat i una urgència del país. No del Govern, del país”, afirmava Plaja. De fet, la portaveu ha explicat que “avancen a ritme diferents” en funció del grup parlamentari.

Amb això, també ha mostrat la seva “satisfacció” al Govern per la reforma del Codi Penal. La portaveu de l’executiu, Patrícia Plaja, ha valorat aquest dimarts que “els canvis resten força repressiva a l’Estat”, després de la derogació de la sedició i les modificacions al delicte de malversació. Durant la roda de premsa posterior al Consell Executiu, Plaja ha afegit que la reforma fa que sigui “una mica més difícil” la persecució a la dissidència política per part de l’Estat. Tot i que el Govern vegi que la modificació del Codi Penal sigui “un avenç” respecte on s’estava, Plaja ha subratllat que no quedarà una legislació “exemplar”. Plaja ha reiterat que l’1-O no va ser delicte.