ERC celebra les “passes” del PSC per posar fi a la repressió a l’independentisme

El president d’ERC, Oriol Junqueras, ha celebrat el canvi d’actitud del PSC i ha reconegut que els socialistes catalans han fet “algunes passes” per posar fi a la repressió a l’independentisme. “Camina, molt lentament, en la direcció adequada”, ha dit Junqueras en una entrevista a La2 i Ràdio4. “El PSC havia de fer un gran camí i la supressió de la sedició va en aquesta línia”. El líder dels republicans ha explicat que la reforma del Codi Penal és un avenç, però que no satisfà les aspiracions del seu partit. “Es queda curt, molt curt”, ha insistit.

L’acostament del PSC i del PSOE a Madrid facilita les negociacions dels pressupostos catalans, que continuen encallats, però ara els republicans ja es veuen amb cor de presentar els socialistes com a interlocutors vàlids. Junqueras ha reclamat “sentit comú” als partits de l’oposició per aprovar els comptes. “El que diu el sentit comú és que si els pressupostos tenen el suport d’empresaris, sindicats, treballadors, taula del tercer sector i el món de la cultura, entre altres, els hauria d’aprovar tothom”, ha dit.

La reforma de la malversació deixa fora l’1-O

Junqueras ha defensat que amb la reforma de la malversació que han pactat amb el PSOE l’organització del referèndum de l’1-O no podria ser perseguida malgrat que els socialistes espanyols no perden oportunitat de dir el contrari. “Res del vam fer és delicte”, ha repetit. “S’hauria de retorçar molt el dret”. El president d’ERC considera que ara la redacció del nou articulat és “claríssima” i no es podria fer servir per reprimir l’independentisme.

El líder de l’oposició, Salvador Illa, durant la seva intervenció al debat de política general 2022 / Mireia Comas

En una entrevista a TV3, la portaveu d’ERC, Marta Vilalta, ha parlat en la mateixa línia i ha insistit que cap dels supòsits que inclou el nou Codi Penal –corrupció, malversació ni desviament pressupostari– afecten els fets del 2017, ja que “no es van utilitzar recursos públics per coses que no tocaven”, tal com va reconèixer el mateix ministre d’Hisenda del PP, Cristóbal Montoro. Els republicans recorden que als pressupostos de la Generalitat del 2017 hi havia una partida destinada al referèndum.

Amb tot, Vilalta ha reconegut que no hi ha “cap garantia” de què faran els jutges en el futur, però ha afirmat que després de la reforma legal “l’estat tindrà menys eines per perseguir la dissidència política”. Junqueras també s’ha felicitat per haver “corregit” la forma del Codi Penal aprovada pel PP amb “noms i cognoms” per perseguir l’independentisme. “Convertia en delicte una cosa que no ho és”, ha assegurat.