El Govern diu que en les properes setmanes donarà forma a l’Acord de Claredat

El Govern de la Generalitat de Catalunya començarà a donar forma a l’Acord de Claredat en les properes setmanes. Segons la portaveu de l’executiu, Patrícia Plaja, té una primera fase que és “escoltar i recollir” totes les propostes per acabar elaborant la proposta de Govern. En aquest sentit, no ha volgut anar més enllà i assegura que hi haurà “concrecions” en les properes setmanes.

Valora positivament la proposta d’ERC

Pel que fa a la proposta de referèndum d’independència proposat per Esquerra Republicana en la seva ponència política, el Govern valora “molt positiu” que un partit independentista faci una “proposta concreta” en el marc de l’acord de Claredat que va proposar el president Aragonès en el passat debat de política genera. “Creiem que és la forma d’avançar. Volem la màxima implicació de la societat per guanyar força”, ha dit Plaja. Amb això, l’executi vol escoltar “totes les propostes que vagin sortint”.

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, a la reunió del Consell Executiu al Palau de la Generalitat del 6 de desembre del 2022, en què el Govern treballa perquè no celebra el dia de la Constitució espanyola / Arnau Carbonell Vidal (Govern)

Confia en tirar endavant els comptes

El Govern confia que en els propers dies es puguin tirar endavant els pressupostos amb els partits amb qui encara està negociant. Així ho ha dit la seva portaveu, Patrícia Plaja, a la roda de premsa posterior al consell executiu d’aquest dimarts. “Són uns pressupostos de país i que s’aprovessin seria el més normal”, assegurava Plaja. De fet, ha reivindicat els pactes amb els agents socials, com ara amb els membres del món de la Cultura, Tercer Sector, sindicats o patronals.

Plaja assegura que s’està negociant amb tots i ha explicat que la setmana passada hi va haver reunions en tots els dies. “Creiem que hi haurà bones notícies en els propers dies”, avisa la portaveu de l’executiu. De fet, confia que els comptes passin per Govern amb els suports dels partits.