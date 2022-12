Empitjoren els resultats de les competències bàsiques de l’ESO i primària

Els resultats de les proves de competències del curs 2021-2022 mostren un descens de la puntuació mitjana en les matèries dels alumnes catalans, tant A sisè de Primària com en quart d’ESO, sent la més afectada matemàtiques, segons el document d’Avaluacions censals de les competències bàsiques del curs 2021-2022 que el Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu ha presentat aquest dilluns.

En roda de premsa, el president del Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu, Carles Vega, ha advertit de la tendència a la baixa de gran part dels resultats en les competències en la prova de sisè de Primària, un descens que també s’ha produït en quart d’ESO, i ha alertat d’una “pèrdua d’aprenentatge”.

Matemàtiques, la gran afectada

Així, segons l’informe, la puntuació mitjana en matemàtiques en les proves de sisè de Primària ha estat de 71,1 punts –mentre que en el curs 2020-2021 va ser de 76 punts–, i en català de 72,5 –quan en el curs 20-21 va ser de 76,7 punts–, i han estat les competències que més han baixat.

D’altra banda, s’ha donat un “lleuger augment” en llengua castellana –amb 74 punts enfront dels 73,6 del curs 2020-2021– i en anglès –amb 76,9 punts aquest curs enfront dels 73,2 del curs anterior–.

Quant als resultats en la prova de quart d’ESO, aquest curs 2021-2022 han baixat totes les competències i el descens més pronunciat s’ha produït també en matemàtiques, amb 61,2 punts enfront dels 66,7 del curs anterior.

Pel que respecta a les altres matèries, la puntuació mitjana en llengua catalana ha estat de 74,1 punts –76,5 en 2020-2021–, en llengua castellana de 75,2 –78 punts l’any passat– i en anglès 68,4 –enfront dels 70,5 del curs 20-21–.

Descens dels aprenentatges

La Conselleria ha atribuït aquests resultats a la pandèmia, “que ha incidit de manera notable en el descens dels aprenentatges”, sobretot en matèries com a anglès, català o matemàtiques, on el reforç de l’escola té especial incidència.

Davant aquesta situació, la secretària de Transformació Educativa de la Generalitat, Núria Mora, ha assegurat que la Conselleria ha fet una sèrie de propostes per a “revertir el descens dels resultats” i que estaran enfocades sobretot a les competències més afectades, com a català, matemàtiques i anglès.

El director general d’Innovació Educativa, Digitalització i Currículum, Joan Cuevas, ha informat que les mesures en matemàtiques passen per incrementar l’oferta de capacitació als docents, nova formació per a les matemàtiques en Batxillerat –que s’iniciarà al febrer i tindrà més de 300 places– o el desenvolupament d’activitats formatives i millorar el vector de matemàtiques en el programa STEAMCat.

En català, s’introduiran proves orals censals en les avaluacions de competències bàsiques de sector de Primària i quart d’ESO, reformar la competència lingüística del professorat –augmentant a 4.150 les places per a obtenir el nivell C2 de català–, acompanyar a 700 centres cada any per a promoure l’ús del català, així com acompanyar als docents en les seves metodologies i activitats.

Pel que respecta a la llengua anglesa, la Conselleria proposa impulsar activitats d’immersió en anglès dirigit a centres de complexitat –passant d’un pressupost de 100.000 euros en 2022 a 40.000 en 2023–, incrementar la formació en anglès del professorat, obrir per al curs 2023-2024 proves lliures per a acreditar el nivell C2 d’anglès, millorar el programa de certificació de coneixement de llengua estrangera, i fomentar programes d’intercanvi.

Finalment, el departament també prendrà mesures en centres de complexitat, millorant les oportunitats per a afavorir la “millora en les competències bàsiques dels seus alumnes”, ampliant els centres participants en el Pla de millora de les oportunitats educatives (PMOE), reforçant iniciatives d’aprenentatge i estenent el temps de reforç, entre altres.