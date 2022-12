Junts, sobre Rodalies: “La xarxa està col•lapsada”

La diputada de Junts per Catalunya Cristina Casol ha volgut posar èmfasi en la situació de Rodalies a Catalunya en la sessió de control al Govern de la Generalitat aquest dimecres. “La xarxa està col•lapsada. Estem davant d’un govern espanyol que reiteradament no compleix les inversions promeses”, deia la diputada de Junts dirigint-se al conseller de Territori, Juli Fernández.

El conseller de Territori, Juli Fernández, al ple del Parlament Data de publicació: dimarts 08 de novembre del 2022, 16:04 Localització: Barcelona Autor: Gerard Artigas

Xoc de Montcada-Reixach

De fet, ha recordat el xoc frontal de dos trens a Montcada-Reixach, i ha assegurat que en el moment de l’accident ja hi havia 45 minuts de retard. “Rodalies és un niu d’averies i de retards”, descrivia la diputada de Junts de Ponent.

Per la seva banda, el conseller Fernández ha volgut respondre de forma clara apostant pel traspàs de les competències. “Volem gestionar els trens i les línies. El Govern vol ser part de la solució de Rodalies”, deia el conseller de Territori del Govern. De fet, ha reivindicat que l’executiu vol facilitar la vida de la gent i que desenes de persones tinguin la seva comoditat.

Abans l’eficiència que la gratuïtat

En el seu torn de resposta, Casol ha recordat com el govern espanyol “mai demana perdó” i “dels usuaris mai se’n fan càrrec”. “És inútil rendir-se a Madrid”, ha dit Casol al conseller, que creu que tothom prefereix pagar i tenir un servei amb qui confiar que no pas la gratuïtat actual. “Dubto que mai deixin d’ofegar la qualitat de vida dels catalans”, considera la diputada de Junts.

Per la seva banda, Juli Fernández ha recordat el consens del traspàs de les Rodalies i assegura que un 70% dels catalans hi estan d’acord. “El sistema de transport públic menys valorat és Rodalies. Des de l’1 de setembre 9 de cada 10 dies hi ha una incidència greu”, ha explicat el conseller, que assegura que està treballant amb el ministeri per assolir el traspàs.