“Macià, Companys, Puigdemont són els seus personatges funestos”: l’agressivitat de Cs en el 90è aniversari del Parlament

“Em temo que en aquesta missa no m’aplaudireu”. Així començava el líder de Ciutadans a Catalunya, Carlos Carrizosa, el seu discurs en l’acte del 90è aniversari del Parlament de Catalunya. Era un avís per a navegants. Carrizosa ha seguit tot el seu discurs en criticar el catalanisme i la història de Catalunya, tal com està concebuda.

De fet, ha començat queixant-se que la cambra no hagi fet res per celebrar el 44è aniversari de la Constitució espanyola, que va ser aprovara amb més del 90% dels ciutadans catalans. “Aquest fet històric no ha merescut cap mínim record en la nostra comunitat”, deia Carrizosa, que considera que l’independentisme intenta “destruir el sistema democràtic espanyol”. “Són vostès un perill per a la governabilitat. Macià, Companys, Barrera, Torra, Puigdemont són els seus personatges funestos.

Discurs adreçat a l’independentisme

De fet, en la gran majoria del seu discurs s’ha adreçat a l’independentisme. Carrizosa ha denunciat la reforma del Codi Penal i ha criticat el president del govern espanyol, Pedro Sánchez. “Vostès estan dient que Francesc Macià va ser un gran president i va perpetrar la primera deslleialtat al govern espanyol”, deia Carrizosa, l’únic diputat que ha parlat en castellà.

De fet, ha assegurat que a l’expresident Pujol “cal retreure-li en nom de molts catalans la instauració d’una autèntica dictadura blanca, un règim que menysprea als catalans que tenen l’espanyol com a llengua materna”, i ha reivindicat la figura de l’expresident de la Generalitat Josep Tarradellas. “Pujol va instaurar una dictadura blanca, que tilltava de botifler aquell que no veia igual”, assegurava Carrizosa. De Lluis Companys ha assegurat “es va alçar contra la República”, i de Puigdemont i Junqueras, que “van encapçalar un cop”.

Moderació al PP

De fet, el PP fins i tot ha fet un discurs molt més alineat cap al respecte a la institució i a la seva història. El seu cap visible, Alejandro Fernández, ha volgut defugir del debat històric i ha fet un discurs centrat en la defensa del parlamentarisme. “Sense el que fem aquí no hi ha democràcia”, deia el diputat popular. Així mateix, ha criticat l’anomenada “nova política”. “No sempre ha vingut per millorar la democràcia representativa”, ha dit Ferández, que creu que es basa en tres temptacions: la de substituir la democràcia representativa per la directa; la de dibuixar una voluntat d’un poble superior a la que expressa el Parlament; i una manca de respecte a les normes aprovades pels nostres avantpassats. “Aquest conflicte ja es va viure en el períde d’entre guerres i es deia molt parlar però poca acció”, explicava Fernánez.