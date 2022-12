El CGPJ no convocarà un ple extraordinari per triar els magistrats del TC

El president en funcions del Consell General del Poder Judicial (CGPJ), Rafael Mozo, rebutja convocar un ple extraordinari per triar els magistrats per al Tribunal Constitucional (TC). Ho ha comunicat aquest dimarts a la resta de vocals, nou dels quals li reclamaven la sessió plenària per triar els dos noms. De fet, es tractava dels mateixos que, des de fa mesos, bloquegen la discussió, però que ara, reclamaven la celebració d’aquesta sessió davant el nou escenari que es presentava després amb l’esmena registrada per PSOE i Unides Podem a la llei del Poder Judicial que rebaixa a majoria simple la majoria de tres cinquens necessària fins ara per a la renovació.

La demanda de 9 vocals

El divendres de la setmana passada, 9 de desembre, nou vocals del Poder Judicial espanyol van demanar al president en funcions que convoqués de manera urgent un ple extraordinari amb un únic punt a l’ordre del dia: el nomenament de magistrats al Constitucional. Aquests vocals són Nuria Día Abad, José Antonio Ballestero Pascual, Carmen Llombart Pérez, Juan Martínez Moya, Juan Manuel Fernández Martínez, José María Macías Castaño, Francisco Gerardo Martínez Tristán, María Ángeles Carmona Vergara i Wenceslao Olea Godoy.

Ple del CGPJ del 13 d’octubre presidit per Rafael Mozo | Europa Press

Menys d’una setmana després han rebut la resposta de Rafael Mozo, qui els ha reblat que no pot atendre una petició formulada d’aquesta manera perquè, en aplicació del reglament vigent, és necessari aportar tots els documents relacionats amb l’ordre del dia i complir les regles de procediment 3 i 5 aprovades al ple extraordinari del 8 de setembre del 2022.

Així doncs, d’una banda, la regla 3 assenyala que la convocatòria del ple tindrà lloc quan el president, per iniciativa pròpia, ho acordi o quan sigui una sol·licitud feta per almenys cinc vocals. D’altra banda, la regla 5 estipula que les propostes acompanyaran el currículum dels candidats.